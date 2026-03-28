Moncho López, entrenador del COB: “Para el COB es una final”

Moncho López, entrenador del COB, analizó el duelo ante el Zamora de este sábado en el Pazo Paco Paz y destacó que “el equipo está bien. Hemos recuperado a jugadores lesionados y hemos estado trabajando en detalles durante esta semana de entrenamientos para preparar un partido que consideramos de máxima dificultad por el buen juego que hace nuestro adversario, que está muy cerca de nosotros en la clasificación y muy bien entrenado. Ahora ya tienen una plantilla profunda, porque hay que pensar que el Zamora ha podido contar con todos sus jugadores este año muy pocas veces. Ha estado muy castigado por las lesiones de larga duración. Nosotros afrontamos el partido conscientes de que, si queremos estar dentro de los play off, hay que ganar esta final”.

Y esa es precisamente la tónica que el preparador cobista quiere que se repita en las próximas jornadas, salir a la pista con la presión de jugarse algo importante, incluso siendo un equipo joven y sin demasiada experiencia. “Es el momento que estamos viviendo, viendo que hay posibilidades de play off, con equipos que están por delante en la clasificación que tienen que descansar aún y no sumarán victorias ese fin de semana. Creo que la clave, más incluso que la táctica o no tener lesiones, está en nuestra capacidad como equipo de abrazar a nuestra afición y caminar juntos. Un 95% de opciones de estar en play off pasa por los partidos de casa. Ser, como hemos sido hasta ahora, tan competitivos en el Pazo. Y que nuestra afición nos ayude, sabiendo que tenemos que ser nosotros los primeros que tenemos que demostrarlo con nuestra actitud y nuestra manera de estar en el partido. Y luego, la afición no va a fallar”.

Ritmo y pérdidas

Para Moncho López el Zamora es un rival peligroso, poniendo el foco especialmente a su juego eléctrico y en las diferentes amenazas de las que dispone. “Jugamos contra el equipo que juega a mayor ritmo de la Liga, a más posesiones, por eso será muy importante nuestro balance defensivo. También tendremos que controlar el dinamismo de su juego en medio campo, no solo cuando corren. Y mucha atención en el scouting individual, atentos a las capacidades del par directo de cada jugador. En ataque, es muy importante tener control del balón. Si cometemos muchas pérdidas será muy complicado ganar. Prefiero fallar tiros y tener la opción de rebote que perder balones por una mala ejecución”.