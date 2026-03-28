Un regreso a la competición sin margen de error para el COB

La recta final de la temporada regular para el COB llega sin pedir ni paso ni permiso. Después de la jornada de descanso, el equipo ourensano afrontará una serie de batallas para salir victorioso en la guerra por entrar en los play off. Y la primera de ellas le medirá al Zamora en el Pazo. Un duelo clave. El que gane no saldrá con el billete a las eliminatorias en el bolsillo, ni mucho menos, pero el que pierda verá comprometidas sus opciones, especialmente los zamoranos, que cuentan con un triunfo menos en la tabla. Una plantilla que da dejado la enfermería vacía y jugar ante su afición con el récord que está presentando en casa son argumentos de peso para que la escuadra ourensana no falle.

Tendrá que tener en cuenta el último partido, en el mismo escenario, ante el Tizona Burgos. Se ganó, sí, pero no se salió a la pista con la concentración que exigía el compromiso, sin tener en mente que era una final anticipada. Aviso a navegantes para afrontar el encuentro de este sábado que ya se ha encargado de recordar el técnico Moncho López.

Una de las buenas noticias está en el estado de salud de los jugadores. No ha sucedido demasiadas veces este curso, pero el preparador cobista podrá contar con sus 12 jugadores. Y tras una semana larga de entrenamientos, que eso siempre le da un plus al equipo. El COB tratará de imponer su ritmo ante un rival al que le gusta doblar la apuesta y jugar a mayor velocidad todavía. Sentirse cómodos llevando la batuta está subrayado en rojo, al igual que tener piernas para hacer el balance defensivo y cerrar las vías de anotación. Sin olvidar, seguir siendo un equipo dominante en el duelo por el rebote contra un Zamora que también presume de centímetros en sus interiores.

No quieren pensar los ourensanos en nada más allá que el Zamora, sabiendo que las cuentas de la lechera se podrían quedar en nada con un tropiezo.

Peligros del rival

Por su parte, los zamoranos llegan al Pazo tras superar al Menorca y revitalizar sus deseos de play off. Saben que esta podría ser su última bala y lo fían al talento ofensivo de Ty Roberts, un escudero como Rogers, los centímetros de Pauksté, la experiencia de Van Zegeren y la solidez de unos secundarios que saben lo que tiene que hacer al servicio de un Saulo Hernández que vive su temporada 15 como entrenador del equipo, casi nada.

Cita clave en el Pazo Paco Paz ante un adversario que puede no tener el nombre ni los euros de otros, pero que vendrá a por lo mucho que está en juego. El COB necesita ganar para avivar el fuego del play off y no se podrá guardar nada para conseguirlo. Empiezan las finales y será buena señal que se repitan de aquí en adelante.