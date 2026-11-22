En una semana en la que, hasta los elementos externos jugaron a la contra, el COB buscará sacar fuerzas para coronar el Everest. Tras un triunfo liguero y una derrota copera dolorosa, los ourensanos cierran ocho días intensos con la visita a uno de los nobles de la competición, el Estudiantes. Un reto de los importantes, con una recompensa a la altura. El conjunto cobista tratará de jugar sus bazas ante un rival con mucho y muy bueno. Y para ello han trabajado en las sesiones “exprés” entre duelo y duelo, con la vista puesta en recuperar la gasolina de una plantilla acostumbrada a no estar al completo.

Ese será uno de los factores del partido del Movistar Arena. El COB tuvo un día menos de descanso y está peleado con una enfermería que dejó a Leimanis sin minutos el último día. Se espera que estén todos, unos mejor y otros apretando los dientes. El reparto de minutos y la dosificación de esfuerzos están al principio de la lista. Al otro lado, el Estudiantes tiene un plantel donde sobran jugadores (y no en sentido metafórico) y disfrutó de 24 horas más para descansar cuerpo y mente.

Pero no renuncia el COB a sorprender. No tiene que hacerlo. Este curso ya ha demostrado que puede competir contra los “gallitos”. Sin complejos en un gran escenario sabiendo que tendrán que rendir a su máximo nivel individual y colectivo para ir de Madrid al cielo. Obligatorio que se así si se quiere contrarrestar a un adversario que tiene físico hasta en los que pasan la mopa. Se anticipa un partido de choque, de fricciones, y habrá que dar la cara en las trincheras en un tipo de juego que necesita que el trío arbitral no tenga un olvido selectivo como en recientes ocasiones sobre ese parquet.

Defensa y peligro

Por lo demás, la defensa ourensana tendrá una dura prueba ante el equipo que más puntos anota en lo que va de competición. Implicará, por extensión, que en ataque habrá que moverse en un tanteo elevado, algo que el COB ya ha demostrado que puede hacer. En esa misión debería ser importante precisamente Leimanis y su espalda, ante un equipo en el que estuvo enrolado. Y también Marc García, al que se le vio bastante recuperado ante el Palmer tras encadenar problemas físicos, siendo de las pocas buenas noticias que dejó la eliminación copera.

En el bando de enfrente, recitar la lista de nombres del Estudiantes sería el mejor resumen para calibrar su potencial. Mantuvieron pesos pesados y contrataron a otros. Uno de los que sigue es Omar Silveiro, que ha dado otro paso adelante para ser la principal referencia ofensiva. En el puesto de base, Zurbriggen y Westermann forman una dupla con etiqueta de ascenso. Speight, Munnings, Vaulet, Floyd… Una batería de recursos que gestiona Toni Ten desde el banquillo.

Exigirá un último esfuerzo en una semana de las que se termina con la lengua fuera. El COB tiene la ocasión de dar un golpe que parta la mesa para seguir en la parte alta por méritos propios. Tendrá que ofrecer la mejor versión posible para que al gigante le aparezcan pies de barro. Después llegará el parón por la ventana FIBA, así que toca dejar todo lo que haya en el depósito sobre el parquet. Con confianza y sin complejos.

Moncho López: “No nos podemos dejar intimidar por su físico”

Moncho López, entrenador del COB, hizo borrón y cuenta nueva con la Copa España para preparar a toda velocidad el exigente partido de hoy ante el Estudiantes. “Plantillas como la suya, la del Gran Canaria, Granada y otros equipos dignifican esta categoría. Demuestran lo dura que es la segunda competición española porque tienen derrotas, no solo porque hagan buenos equipos. Esto también nos hace creer que se les puede ganar y nos hemos preparado para eso”.

El preparador cobista tiene claras las fortalezas a minimizar de los madrileños: “Es uno de los equipos más agresivos de la liga. Intentan condicionar los partidos utilizando el músculo. Lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos intimidar y entender que, dentro de nuestra limitación, quizá con mucha rotación y con extra motivación, podemos equilibrar el físico. Desde el punto de vista táctico, me preocupan muchas cosas del Estudiantes. La que más, Omar Silverio”.