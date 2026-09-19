Moncho López: "Queremos ganar la final"

El entrenador del COB, Moncho López, analizaba un partido muy desnivelado, pero que matizaba en rueda de prensa.

“Creo que ha habido un desequilibrio que no esperábamos. Oliveirense es mucho mejor de lo que mostró hoy aquí. Creo que juegan un buen primer cuarto, muy competido, hay igualdad, y su segundo cuarto es malo. Algo cambió, parece que les costó acompañar nuestro ritmo, y la diferencia en el marcador en el descanso les pesa mucho en la segunda parte, aunque tienen momentos porque ellos tienen flashes de muy buen juego, de circular muy bien el balón, muy buenos tiradores. Pero bueno, nuestro equipo entró en esa dinámica de que las cosas empiezan a salir bien, que todo el mundo anota y bueno, nos permitió jugar con mucha energía, mucho ritmo, pero no es real. La diferencia no es real. Hay que entender también momentos de preparación que son diferentes. Oliveirense lleva tres semanas de trabajo, nosotros llevamos cinco. Nuestra liga empieza antes que la de ellos. Bueno, creo que estas cosas también tuvieron influencia”, decía el entrenador cobista.

“Queremos ganar a final”

Con poco margen para descansar, el COB afrontará esta tarde el segundo partido consecutivo, la final ante el Palencia. Rival de mucha exigencia: “Es uno de los grandes equipos de nuestra liga. Candidato a ascender. Ha jugado Final Four en las dos últimas temporadas, hace tres años estaban en la Liga ACB. Súper bien entrenados, Nacho Lezkano es uno de los mejores entrenadores de la liga. Sobre el papel pertenecen a otra dimensión dentro de la liga. Creo que hay tres bloques de equipos y a lo mejor nosotros estamos en un punto intermedio entre el tercero y el segundo, a veces más cerca del tercero, y ellos pertenecen al primer bloque. Ellos son una de las cuatro mejores plantillas de la liga, que además bien entrenada y en forma juega muy bien. Pero bueno, es un partido de pretemporada, es en casa, es muy bonito, es un trofeo en el que hemos llegado a la final y queremos disfrutarla. No hay nada en juego, ni vamos a rasgarnos las vestiduras si no ganamos, pero es una final en casa y queremos ganarla y vamos a intentar que nuestro público se sienta muy orgulloso al final del partido”.

La final, en directo en Telemiño y en la web de La Región

El torneo As Burgas Basket Cup termina esta tarde con dos partidos más. A las 18:00 horas se medirán los dos equipos portugueses, Porto y Oliveirense, en la lucha por la tercera plaza, y a las 20:30 horas se disputará la final.

El COB aspira a levantar el trofeo, pero para ello deberá superar a un Palencia que apunta a estar una campaña más en los mejores de la Primera FEB y regresar a la ACB.

Duelo de anotadores en los dos perímetros, de pizarras con técnico de máximo nivel y con muchos jugadores con experiencia en la Liga ACB en los dos bandos.

Los aficionados que no puedan acudir al Pazo podrán seguir el partido en directo tanto en la página web de La Región como en Telemiño.