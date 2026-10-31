Moncho López: "Veo al equipo entrenando bien"

Moncho López es consciente de la importancia del partido y la exigencia mental que tendrá para su equipo: “El equipo llega, vamos a decir tocado, no como algo negativo, pero venimos de un par de partidos de buen juego sin victorias. Esto siempre te genera alguna inquietud. Veo al equipo entrenando bien, con muy buena actitud, pero con la preocupación propia de querer sumar y de pensar que hemos jugado bien y no llega. Confío mucho en que repitamos el buen juego, que es necesario para vencer a un equipo como Fibwi”.

Cada partido del COB hay que hacer recuento de jugadores. Esta jornada no será la excepción y todo apunta a que tendrá alguna baja: “Hemos entrenado una semana un poquito más corta porque después del esfuerzo de Copa y el partido de Palencia les dimos dos días libres. Hemos recuperado a Marc García a mitad de semana. Está entrenando con alguna limitación, con mucha rotación y contamos con él para el partido. En otros jugadores arrastramos problemas físicos, incluso tenemos algunas dudas de que podamos tener la plantilla al completo”.

El técnico apunta más a la concentración y al físico que a la pizarra: “Creo que el equipo ha jugado bien. A mí lo que me preocupa es que esto no son matemáticas. Cuando en baloncesto avanzas uno o dos pasos, esto no se sostiene porque sí. Hay retrocesos y llevamos tres semanas de problemas para entrenar. Esta semana a mí me ha gustado la concentración del equipo, pero veníamos de unas semanas que aunque se jugó bien la falta de efectivos y las limitaciones incluso de los que estaban no nos llevaron al nivel de entrenamiento que queríamos. Ojalá me equivoque, pero a veces lo pagas más adelante. Confío en que no sea eso un problema porque el equipo ha entrenado con mucha concentración y ojalá repitamos el buen juego y se transforme en victorias”.

Por último, pide el apoyo del Pazo: “Como siempre mi posición respecto al aficionado de Ourense es de agradecimiento, la sensación es de apoyo constante. La atmósfera que tenemos en los partidos en casa es fabulosa, la sensación que tenemos los jugadores y el staff es muy buena. Ojalá el buen juego que hemos tenido en estos partidos anime a mucha gente a venir. Les garantizo que el equipo va a luchar y va a dar la cara”.