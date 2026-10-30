El COB, sensaciones sin resultados

El COB quiere (y necesita) cortar su mala racha liguera. Lo buscará hacer mañana, en el Pazo, ante el Palma. Enfrente tendrá al Fibwi Palma, un equipo que logró la permanencia el pasado curso en una dramática última jornada. Los baleares buscaron piezas en el mercado para conseguir el mismo objetivo sin necesidad de tanto sufrimiento. No han comenzado bien esa misión. Lucen un balance de un triunfo y cuatro derrotas, aunque yendo de menos a más y con mejores sensaciones que resultados.

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En su plantilla destacan jugadores con experiencia sobrada en la competición, y alguna apuesta más exótica que está rindiendo bien. Entre los fichajes, el que mejor arrancó ha sido Simeunovic. Un año en Segunda FEB le ha revitalizado y está siendo efectivo en puntos y rebotes. Jaume Lobo cambió de isla balear para dar velocidad y puntos al juego exterior del Palma, mientras que Kande dejó Cantabria para llevar su exuberancia física al equipo insular. Y, entre las caras nuevas, destaca también el excobista Huguet, que está teniendo allí más impacto que aquí. Y, entre los menos conocidos, Moncanut ha aterrizado en la liga con ganas de prolongar su estancia.

La continuidad la ponen otros jugadores conocidos y con amplia trayectoria en la Primera FEB. A Osvaldas Matulionis nadie le va a explicar lo que tiene que hacer ni se pondrá nervioso afronte lo que afronte. También le suena a propios y extraños Lysander Bracey, con su aportación en la línea exterior, o Scariolo cumpliendo su función. Y poniendo la guinda como apuesta foránea, el interior Shilo Jackson. Tras una buena etapa en la NCAA estadounidense, está en su primera aventura profesional tratando de cogerle el pulso a la Primera FEB.

Al frente de las operaciones, Álex Formento pizarra en mano. Un obrero del baloncesto como jugador, que trata de aprovechar su gran oportunidad como entrenador.

A todo eso se enfrentará el COB mañana ante su gente. Ocasión para dejar de fruncir el ceño y recuperar la sonrisa dentro del campeonato liguero.