Moncho López: “Vrabac viene al COB para ser importante”

Semana intensa en el COB, también para Moncho López. Entre partido y partido, el entrenador espera a su nueva y ansiada pieza. El bosnio Adin Vrabac llegará este domingo a Ourense vía Oporto y el lunes entrenará con sus nuevos compañeros con la vista puesta en debutar el miércoles en Cartagena. Una pieza necesaria por cantidad y, también, confía López, por calidad. “Estábamos buscando un jugador que nos diese un salto de calidad y creemos Vrabac nos lo da. De momento vamos a seguir con los 13 jugadores, así que queríamos un perfil que tuviese experiencia competitiva, que tuviese veteranía, pero también que mantuviese cierta frescura física. Que jugase en más de una posición, con versatilidad. Un alero grande que pudiese jugar de cuatro y jugar al lado de otro alero. Y nos surgió este nombre. Él estaba jugando en Hungría y pidió hace unos días la rescisión porque allí esperaba jugar más”.

No es un desconocido para el técnico de Ferrolterra, que ya lo tenía en su radar. “Es un jugador que ya conocía por su selección, que ya había visto en otros mercados y me gustaba. Pero, por circunstancias, nunca le hice una oferta en ningún club. Hablé con él, me transmitió que le gustaba mucho la liga española, que había estado en Tenerife un tiempo, que no era un hándicap que fuese una segunda categoría. Buscaba un equipo que trabajase bien, que hubiese un buen ambiente en el vestuario y poder jugar, obviamente. Viene aquí para ser una pieza importante. No se le regalará nada, pero debe ser un jugador importante, un jugador de quinteto inicial. Nos puede dar mucho conocimiento de juego, interpreta bien sin balón. Sin ser un tirador puro, que no lo es, puede meter. Y luego, con balón, juega con mucha verticalidad. Defensivamente es muy intenso, puede defender a grandes y jugadores más pequeños”.

Más piezas

¿Será el último en llegar? No tiene por qué. El COB sigue en el mercado y hay capacidad y voluntad por mejorar la plantilla si es necesario. “No dejamos de mirar el mercado. No estamos ahora mismo buscando nada concreto. Cuando se lesionó Martín Iglesias pedí una contratación temporal. Luego cayeron los dos escoltas y hablamos incluso de otro jugador en esa posición. En ese momento hablamos de dos jugadores. Ha llegado uno, de momento, y vamos a ver como evoluciona el equipo con él, pero está claro que si los resultados nos obligan a que llegue alguien más, habrá que hacerlo. No me opongo y soy el primero en reclamarlo”.

Con respecto a los lesionados, novedades. Para el partido de este sábado se esperaba el regreso de Martín Fernández, pero el jugador no tiene buenas sensaciones. “Martín tiene el alta médica. Nosotros pensamos que esta semana se podría ya reincorporar al equipo y jugar contra el Alicante, pero él nos ha dicho que tiene dolor, que no se ve capaz. Estuvo el doctor Benito Ramos con él, hablando, y le transmitió que no había ningún riesgo de lesión y que podría jugar, Martín dice que no se ve. Estoy quemado con esto, lo digo claramente, no sé decir cuándo podría volver. Y Jürgens, la semana que viene, empezará a hacer algo. Y eso significa que no debería estar ni contra el Cartagena ni contra el Estudiantes, salvo sorpresa”, repasa el entrenador.

Un Moncho López que también quiso hablar sobre el ambiente que percibe y desea en el Pazo. “Yo, como aficionado, estaría enfadado por no haber ganado los últimos partidos. Frustrado. También preocupado porque dio la sensación de que, por nuestra parte, había inacción. Y al contrario. A nosotros no nos daba igual lo que estaba pasando. Pero tengo claro que el aficionado, los que me hablan y son muchos, no cuestionan para nada la actitud del equipo. Hay esa conexión. Y no quiero que se pierda. Un equipo no vence si no tiene a la afición de su lado. Y un equipo inferior vence si la tiene de su lado”.