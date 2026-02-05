BORRASCA LEONARDO
Adin Vrabac, fichaje de un COB que quiere "seguir aspirando al play off"

Diego Regueira, presidente del COB, anuncia en Telemiño la última incorporación del cuadro ourensano: Adin Vrabac

El ala-pívot bosnio Adin Vrabac es nuevo jugador del COB. Así lo desvelaba en el programa Zona COB de Telemiño el presidente del club, Diego Regueira. Un fichaje con el que "espera seguir peleando por objetivos ambiciosos, queremos seguir soñando con que podemos jugar los play off".

El jugador tiene una amplia trayectoria en Alemania, Francia, Serbia, Austria, Bélgica o Hungría. También jugó en la Liga ACB con el Tenerife.

Mide 2,05 y jugador de la selección de su país, con el que ha jugado el último Eurobasket, promediando más de 5 puntos por partido y enfrentándose, entre otras, a la selección española.

Está previsto que llegue en las próximas horas a Ourense, pero no que debute este sábado ante el Alicante.

