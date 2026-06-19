El ourensano Isaac Vázquez salta a la Liga ACB, deja el COB y jugará en el Girona

Isaac Vázquez, durante el partido en Fuenlabrada en la temporada.

El base ourensano Isaac Vázquez jugará la próxima temporada en la Liga ACB. Como ya adelantó La Región hace semanas, el jugador tenía un acuerdo con el Girona y solo faltaba cerrarlo. Vázquez pasó el reconocimiento médico en Girona la semana pasada y hoy se hizo oficial su salida del COB.

El jugador confirma así su espectacular progresión, que lo ha llevado en tres temporadas de la Tercera FEB a la segunda mejor liga del mundo.

"Cobistas, espero que isto non sexa un adeus, senón un ata pronto", dijo Isaac en sus despedida.

El COB ya sabía de esta operación desde hace meses y el jugador, al tener contrato por dos temporadas más, tendrá que abonar la cláusula de salida que tenía en su contrato. Mientras, el equipo ourensano lleva tiempo perfilando las dos posiciones de base para la próxima temporada buscando jugadores contrastados y de garantías en la categoría.