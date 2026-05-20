Isaac Vázquez apunta a fichar en la Liga ACB

Isaac Vázquez entrena desde el lunes en el Pazo a las órdenes de Moncho López e Isabel Lemos y lo hará, si no hay noticias antes, hasta el 26 de junio, cuando termine el trabajo de postemporada diseñado por el cuerpo técnico. Junto a él están los otros jugadores que tienen contrato en el COB, Diogo Seixas y Martín Iglesias, y se podría sumar alguno más en las próximas fechas.

El base ourensano ha destacado en su primera temporada en la Primera FEB y desde hace meses el COB sabe del interés de varios clubes de la Liga ACB en valorar la incorporación del jugador. Ayer la web Piratas del Basket iba más allá y situaba al jugador en el Girona, una información que el representante del jugador, Juanjo Bernabé descartaba: “Varios clubes se han puesto en contacto con nosotros para mostrarnos su interés en Isaac, pero ninguno ha pasado de ahí. En la Liga ACB todavía quedan partidos por jugar y entendemos que hasta que acabe la temporada, o que algunos equipos vayan terminando la liga, no ocurrirá nada más”. Y añadía que “ha habido la opción firme de irse a Estados Unidos (a la NCAA), pero el jugador no valora esa posibilidad. Más allá de que pueda haber alguna oferta por el jugador tiene que ser un proyecto que apueste realmente por él, no va a ir a ningún club que le ofrezca solo un año de contrato, porque para eso prefiere quedarse y seguir su progresión en Ourense. Para que Isaac salga del COB tiene que venir un proyecto serio y de larga duración, que sienta que apuestan por él. Además, tiene que ser un club que esté dispuesto a pagar la cláusula de salida que tiene en su actual club”.

Preguntado por la opción de firmar en ACB y jugar cedido en Ourense, Bernabé considera que “si llegado el momento, un club lo ficha y se pone sobre la mesa la posibilidad de una cesión la posición del COB sería claramente prioritaria, pero ni hay oferta ni ha fichado por nadie”.

Consultado el Básquet Girona, la respuesta del club es también contundente. “No es momento de hablar de fichajes ni de intereses. No estamos en ese punto ahora que todavía nos estamos jugando cosas en la liga”, dice Joán Danés.

La tercera parte implicada, el propio COB, se limita a decir que “Isaac Vázquez es un jugador con dos años más de contrato en el COB y que está entrenando con normalidad con nosotros”.

Rumbo a Girona

Las tres partes, el jugador y los dos clubes, lo niegan, pero la información a la que ha tenido acceso La Región puede confirmar que el acuerdo para que Isaac Vázquez juegue en Girona la próxima temporada es prácticamente total.

La hoja de ruta del fichaje pasa porque el Girona termine la liga regular en la ACB y será entonces cuando el jugador tenga que pasar el reconocimiento médico y firme un contrato por varias temporadas. Antes deberá abonar la cláusula de salida que tiene con el club y cuyo plazo termina el 30 de junio.

La opción de que el base ourensano juegue cedido la próxima temporada en el COB tampoco está sobre la mesa y el club, aunque le encantaría seguir contando con el jugador, asume que tendrá que firmar a dos bases en el mercado de este verano. Vázquez será uno de los jugadores “cupo de formación” que cada vez más se cotizan y que estaría en el Girona tanto en la Liga ACB como si el club lograse plaza en algunas de las competiciones continentales.

La presencia de Moncho Fernández en el banquillo del Girona, cuya relación deportiva y personal con Moncho López es inmejorable, también ha podido ser clave para que el destino del jugador sea el club gironí, descartando algunos otros que ya intentaron ficharlo en el transcurso de la presente temporada.