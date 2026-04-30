Pablo Cano estuvo en el Pazo y en Telemiño

PRIMERA FEB
Galería | El COB brilla fuera de la cancha
ZONA COB
Esta semana el COB ha tenido un invitado en sus entrenamientos en el Pazo, el técnico Pablo Cano. El entrenador uruguayo, que esta temporada ha dirigido al Fiwi Palma en la Primera FEB, solicitó al club estar presente en los entrenamientos que dirige Moncho López y lo hizo desde el martes hasta hoy.
Además, Cano fue el invitado en el programa de Telemiño “Zona COB”, en el que analizó la categoría, al COB y sus sensaciones sobre lo que queda de temporada. “Tomamos como ejemplo al COB porque es un equipo que no tiene un mayor presupuesto, pero pelea, tiene corazón y compite de la mejor forma. Cuando baje un poco la ansiedad de la competición se valorará el gran trabajo que ha hecho el COB esta temporada”, dijo Cano en Telemiño.
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