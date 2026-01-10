El Pazo apunta a lleno esta tarde en el derbi

El partido de esta tarde (19:00 horas) entre el COB y el Obradoiro será el primero del año en un Pazo que registrará una entrada espectacular con más de 5.000 personas en el recinto provincial.

La afición santiaguesa se desplazará en masa y se espera que sean 700 los seguidores del Obradoiro en las gradas.

La venta de entrada se ha disparado también en las últimas horas y ya solo quedan disponibles en el Fondo Norte. El resto del Pazo ya está todo vendido.

Desde el COB han insistido mucho durante la semana en que los aficionados acudan con antelación al partido para evitar colas a la entrada al Pazo.