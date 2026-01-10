ÚLTIMA HORA
El Pazo apunta a lleno esta tarde en el derbi

GRAN AMBIENTE

El Pazo espera un lleno absoluto para el duelo entre COB y Obradoiro. Con las entradas casi agotadas, se esperan cerca de 700 aficionados procedentes desde Santiago para animar al equipo en este partido.

La afición cobista animando al equipo durante la temporada. | Xesús Fariñas

El partido de esta tarde (19:00 horas) entre el COB y el Obradoiro será el primero del año en un Pazo que registrará una entrada espectacular con más de 5.000 personas en el recinto provincial.

La afición santiaguesa se desplazará en masa y se espera que sean 700 los seguidores del Obradoiro en las gradas.

La venta de entrada se ha disparado también en las últimas horas y ya solo quedan disponibles en el Fondo Norte. El resto del Pazo ya está todo vendido.

Desde el COB han insistido mucho durante la semana en que los aficionados acudan con antelación al partido para evitar colas a la entrada al Pazo.

