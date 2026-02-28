Que el Pazo meta miedo

Llega la hora de la verdad en Primera FEB. Y es el momento en el que hay que quemar las naves, dentro y también fuera de la pista. Por eso el COB quiere que un Pazo ya de por sí caliente aumente unos grados más su temperatura para el tramo final de la temporada, con el objetivo de entrar en el play off marcado a fuego. Para ello, el club ourensano lanza promociones especiales para los que ya son socios y para aquellos que quieran serlo en estos últimos meses de competición.

Porque nadie sobra. Y ahí el COB pone el foco principal poniendo en marcha el abono “6 finais na casa”. Para los partidos que faltan por disputarse en el Pazo (Basquet Coruña, Tizona Burgos, Caja Rural Zamora, Alega Cantabria y Alimerka Oviedo) sale un abono especial con precios asequibles: mayores de 25 años (60 euros), de 15 a 25 años (30 euros), de 5 a 15 años (15 euros) y de 2 a 5 años (5 euros). Además, cada socio que lleve un nuevo abonado de 60 euros recibirá de regalo una camiseta oficial de juego de esta temporada (unidades limitadas)para “premiar vuestra implicación y agradecer que sigáis haciendo crecer la familia del club”, detallan desde el área social.

Contra el líder

Y otra medida para aquellos y aquellas que ya tienen su carnet de socio en la cartera se centra en el próximo partido en el Pazo, que será en miércoles 11 de marzo, ante el Basquet Coruña, a partir de las 21:00 horas, tras un cambio horario oficializado este viernes Cada socio podrá retirar en las oficinas del club dos entradas por el precio de una (15 euros las dos) para invitar a familiares, amigos o compañeros y llenar el pabellón lo máximo posible. “Es el momento de traer a alguien, de contagiar lo que significa este club y de sumar una voz más animando”, apunta el club ourensano, buscando conseguir ese extra a pesar de que el calendario competitivo ha puesto el derbi autonómico un día entre semana y no en el horario tradicional de sábado.

Oficinas

Para ello, las oficinas cobistas estarán abiertas durante más tiempo. Durante la próxima semana, además del horario habitual por las mañanas, abrirán también miércoles y jueves de 15:30 a 19:00 horas para facilitar la retirada de entradas y la gestión de los nuevos abonos.

Las medidas están puestas sobre la mesa, aprovechando el parón. Ahora la afición cobista tratará de subir aún más un nivel que está siendo elevado en lo que va de temporada. No es casualidad que el equipo ourensano llave ocho triunfos en los diez partidos que ha disputado como local en la Liga. En el Pazo está la llave del play off. Por la pista ourensana pasarán rivales directos en un esprint final de temporada que promete emociones fuertes, tanto sobre el parquet como en las gradas.