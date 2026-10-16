Pedro Rivero, entrenador del Alicante y excobista: "Hemos ganado al Gran Canaria, pero sin más"

PRIMERA FEB
El más difícil todavía para el COB: el Alicante
ENCUENTRO CON EL COB
En un COB que se acerca a los 50 años de historia hay un listado de nombres a los que es imposible no destacar. Pedro Rivero viene esta noche al Pazo como entrenador del Alicante, pero es inolvidable por sus tres años como base de un equipo irrepetible. Indiscutible dirigiendo con el balón en todos los equipos que lo disfrutaron y técnico de referencia desde que arrancó su carrera en un Alicante al que ascendió a la LEB Oro y al que ahora regresa para hacerlo soñar con la ACB.
“Estamos contentos porque al final las seis semanas de pretemporada creo que han sido muy buenas. Optamos por partidos muy físicos para saber un poco el nivel en el que estábamos y ahora estamos compitiendo bien y encima hemos ganado los primeros partidos de liga. Eso siempre refuerza lo que estábamos haciendo”, explica el técnico segoviano.
La última semana fue la confirmación definitiva. Golpe en la mesa derrotando al gran favorito de la categoría, el Gran Canaria: “Es verdad que tuvimos un buen día y que salieron las cosas. Estamos muy contentos, pero sin locuras. Hemos ganado tres partidos, hemos ganado a Gran Canaria, pero sin más. Creo que somos un equipo que estando al cien por cien, siendo duros y siendo nosotros mismos podemos ganar a cualquiera, pero si dejamos de hacer alguna de las cosas podemos perder también con cualquiera”.
El COB se medirá a un rival con una plantilla larga, equilibrada y con mucha calidad, pero sobre todo un equipo de autor, con un estilo reconocible: “Hemos conseguido una estabilidad, que es lo que buscábamos, sobre todo una estabilidad atrás y en el ritmo y definirnos por eso”. Entre las señas de identidad, el músculo y la capacidad atlética: “Era un poco lo que buscábamos, sobre todo porque sabemos que esta liga, siendo sólidos atrás y en el rebote, es lo que te hace por lo menos, si no estás acertado, el poder competir la mayoría de los partidos”.
Entre los nombres propios del nuevo Lucentum hay dos que llegan desde el COB: “Eran dos jugadores que venían ya compitiendo en la liga. Estoy muy contento con los dos. Romaro (Gill) ha tenido un poco menos de protagonismo porque los equipos que hemos jugado nos ha llevado a esa tendencia, pero el partido de Menorca fue muy importante, nos cambia el partido su entrada y estuvo muy bien; y Rafa (Lisboa) ha estado dos días excepcional: el primero y el otro día ha estado muy serio”.
La plantilla y el entrenador del Alicante confirman el músculo económico del proyecto: “Creo que no estamos en las primeras cuatro posiciones de presupuestos, pero sí podemos estar un escalón justo debajo. No sabría decir, creo que ahí hay cinco, seis, siete equipos que estaremos cerca todos unos de otros. Ahí luego ya lo marca un poco lo que se acierte, lo que se puedan conjuntar. Entre el presupuesto cinco y el décimo hay pocas variaciones o prácticamente todos hubiéramos podido fichar más o menos los mismos jugadores”.
Suficiente para… “Sería muy osado decir que vamos a estar aquí o aquí, pero sí creo que si nos respetan las lesiones tenemos que jugar los play off e intentar estar lo más arriba posible para tener opciones reales en los play off”.
Hoy buscarán la cuarta victoria: “Viendo el partido contra Cantabria, espero que Moncho (López) haya apretado mucho esta semana y espero un COB todavía más sólido, más duro atrás, siendo como son los equipos de Moncho”. Y se moja con su rival: “Hay que convivir todos los días con las situaciones que tiene cada uno, pero creo que el COB puede estar perfectamente en los play off”.
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