La premiere del COB en el Pazo

Primer partido de la temporada en el Pazo para un COB con caras nuevas, pero también con buena parte del bloque y de la filosofía de las pasadas campañas. Los de Moncho López estrenarán la liga la semana que viene, pero antes tiene un doble ensayo con el torneo As Burgas Basket Cup.

El Oliveirense portugués es el primer rival y mañana esperarán el Porto o el Palencia en función de los resultados de hoy. “Jugar en el Pazo siempre tiene algo especial. Primero, por estar en contacto con nuestros aficionados y por la responsabilidad que sentimos, que es muy positiva y nos da confianza. El hecho de que sea el primer partido de la temporada en el Pazo, aunque tenga un cariz un poquito intrascendente en cuanto al resultado, para nosotros sí tiene trascendencia: nos gustaría mucho poder ganar frente a nuestra afición”, analiza el técnico cobista. Y asegura que el Pazo verá a un COB reconocible: “Quiero garantizar que verán al COB guerrero de siempre. Estos jugadores están responsabilizados y queremos ser un equipo con el que nuestros aficionados se identifiquen, que juegue de tú a tú contra quien sea y que no considere ningún partido, sea amistoso o de Copa, como un mero trámite. Si a eso le sumamos el juego que queremos desplegar, de mucho pase extra, distribución de balón, vistoso, de contraataque y transición rápido, estaré muy contento”.

Enfrente, un clásico en la lucha por los títulos del baloncesto portugués. El Oliveirense es la alternativa a los tres grandes del fútbol luso. “Es un rival duro, físicamente exigente, con mucha amenaza de tres puntos y que impone un ritmo alto”, avisa Moncho López antes de un partido atractivo para la presentación en sociedad del COB.

El torneo arranca con un partidazo entre el Palencia y el Porto

El torneo As Burgas Basket Cup, en su versión masculina, se estrena esta tarde con el partido entre el Palencia y el Porto.

Baloncesto de mucho nivel el que pueden ofrecer uno de los candidatos al ascenso a la Liga ACB en la cada vez más potente Primera FEB y el campeón de la liga portuguesa.

Natxo Lezcano repite al frente de un Palencia que mantiene a Josip Vrankovic o Ingus Jakovics y que ha fichado a jugadores llamados a marcar diferencias, como Spencer Littleson o Dani Pérez. El Porto tiene una plantilla imponente en la que destacan Thomas Bropleh, James Woodard o Corey Allen-Williams.

Paco Paz, 18:00 horas.

Telemiño y la web de La Región retransmiten el torneo

Los aficionados que no acudan al Pazo podrán seguir el partido del COB en directo tanto en Telemiño como en la web de La Región. Además, también emitirán el partido que dispute mañana el COB y, en caso no ser el tercer y cuarto puesto, también emitiría en directo la final.