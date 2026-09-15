Xabi Oroz: “El COB es un proyecto con ganas de crecer”

El COB arranca la última semana de pretemporada con el torneo de presentación en el Pazo del fin de semana y tratando de recuperar a tiempo a los últimos lesionados. Mientras, el club sigue presentado a sus caras nuevas y ayer fue el turno para Xabi Oroz.

“Agradecer la confianza, tanto a Moncho (López) como a los entrenadores y directivos, que desde el primer momento en que se abrió el mercado y terminé contrato, me han hecho sentir el interés que tenían sobre mí. Intentaré devolver esa confianza en modo de trabajo, esfuerzo y resultados. Estoy muy ilusionado con esta temporada; creo que tenemos un equipo muy competitivo y con mucha garra y corazón para luchar todos los partidos. Intentaré ser uno más y también guiar un poco, ya con un poco más de experiencia, a los que menos la tengan”, empezó diciendo el base procedente del Palencia y con pasado en Primera FEB y en Liga ACB con el Gipuzkoa.

Cada jugador tiene un patrocinador que los apadrina y el de Oroz es Bicicletas da Cunha Moure: “Como buen aficionado del ciclismo es un honor. Me gusta mucho el ciclismo, es el segundo deporte para mí, de lo que sigo. Veo muchísimo, tanto grandes vueltas como clásicas”. Y hablaba de su adaptación al equipo y a la ciudad: “Este primer mes creo que nos estamos adaptando muy bien, estoy muy contento de cómo me ayudan tanto el cuerpo técnico como la directiva y la ciudad en general cuando hemos ido por ahí”. Asegura que el nivel del club le ha sorprendido gratamente: “Creo que es un proyecto estable, están haciendo las cosas muy bien. A lo mejor desde fuera tenía un poco más de dudas, pero me he dado cuenta de que las dudas eran por falta de información. Desde que hablé con Moncho y por lo que he visto, me parece un proyecto con ganas de crecer. El proyecto lo veo estable y creciente”.

Por último habla de la primera toma de contacto con el Pazo, en el torneo As Burgas Basket Cup: “Espero que sigamos en esta dinámica de que cada partido que hemos jugado hayamos mejorado cosas del partido anterior. Ojalá que la afición se acerque, que pueda estar con nosotros, que sintamos el cariño de la afición. Todavía no hemos jugado en casa y los queremos cerca; que nosotros también hagamos un esfuerzo para acercarnos a ellos y que se sientan identificados por la garra y el esfuerzo que vamos a enseñar por luchar cada balón.