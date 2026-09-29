La primera impresión del COB

El COB arrancó una temporada más con buenas sensaciones. Moncho López lleva ya tres campañas en el club y todas ellas ha ganando, y con contundencia, el primer partido jugado en el Pazo. Se estrenó en 2024 fue barriendo al Cartagena (101-73), el año pasado resolvió ya al descanso ante el Palmer (82-69) y este sábado no dio opción alguna a un Tizona llegó a ir 26 puntos abajo (91-71).

No puede ser casualidad. El equipo ourensano arranca con alguna marcha más de que sus rivales, tratando de sacar medio cuerpo de ventaja para luego compensar la capacidad que tiene los otros clubes para reforzar sus plantillas o ajustar piezas.

Esta temporada el COB empezó la liga sin uno de sus fichajes clave (Javi Nicolau), con una lesión de última hora (Sesan Russell) y con un fichaje temporal (Sergio Rodríguez), pero ilusionó a sus aficionados como debe ser, a primera vista.

Parece que hay equipo para consolidar esa ilusión y habrá que ver cuánta ambición tiene el club para darle refuerzos que lo mejoren o, al menos, relevos que compensen las ausencias que vayan surgiendo. Habrá que ver.

El detalle El COB arrancó la semana con la baja de Toms Leimanis, que ya jugó el partido contra el Tizona con limitaciones por enfermedad y que no se ha recuperado a tiempo para entrenar. La buena noticia es Javi Nicolau, que está previsto que mañana pueda empezar a entrenar con el grupo.

¡Qué curioso! La liga arrancó con un derbi, el de Palma de Mallorca, y fue el partido más igualado de la jornada. Un canastón D’Angelo Mingo decidió el partido y alzó el telón de la liga a lo grande.