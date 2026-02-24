PRIMERA FEB
Y queda lo mejor para el COB
PRIMERA FEB
El COB tiene diez victorias en el bolsillo y con ellas la permanencia virtualmente conseguida. Está empatado con el Oviedo en la lucha por el play off de ascenso a la Liga ACB y los carbayones tienen que venir al Pazo en la última jornada.
Queda el último tercio de la temporada y el COB ha cumplido su “promesa” y aspira a competir con los mejores en la postemporada. El Pazo tiene mucho que decir en las opciones cobistas. Seis de los once partidos que quedan por disputarse serán en Ourense y entre ellos todos los rivales directos: Zamora, Cantabria y Oviedo.
La victoria ante el Palma era fundamental para consolidarse en esa pelea y los otros partidos directos van en la misma dirección. Salvo que alguno de arriba se descuelgue, apunta a cinco equipos para una plaza y en 15 o 16 victorias la frontera entre pasar el corte o quedarse fuera.
Son solo las cuentas de la lechera de una liga a la que los fichajes en los equipos que quedan por llegar todavía la reubicarán, pero para la que el COB ya ha hecho los deberes para ganarse la confianza de los suyos y el respeto de los rivales.
