Ración doble para el COB

La victoria del sábado ante el Caja 87 de Sevilla confirma el crecimiento de un COB que está asentado en la zona de play off de ascenso a la Liga ACB incluso con problemas físicos en varios jugadores importantes de la plantilla que los limitan en el juego. Cinco victorias en ocho jornadas y tras haberse medido ya a algunos de los mejores equipos de la liga aumentan la confianza en un COB que esta semana tiene dos citas de enorme exigencia.

El miércoles (20:45 horas) los de Moncho López recibirán en el Paco Paz al Palmer, en los octavos de final de la Copa España. Una temporada más el club y el equipo tienen mucha ilusión puesta en este torneo y aspiran a repetir presencia en la Final Four que disputaron la campaña pasada. Para ello deberán superar este encuentro y la eliminatoria posterior, en la que el rival más previsible es el todopoderoso Gran Canaria.

Después, sin mucho margen para descansar, el COB visitará la cancha del Estudiantes. El equipo cobista trabajará en el Pazo hasta el sábado y viajará por la tarde para medirse el domingo (12:00 horas) a un rival que solo ha encajado una derrota en lo que va de temporada y que, como simpre, tiene el ascenso a la Liga ACB como único objetivo válido.

Marc García está bien

El partido del sábado dejó un susto en la plantilla y es que el alero Marc García no pudo jugar en la segunda mitad. El jugador manresano recibió un fuerte golpe en la sien izquierda que le hizo estar mareado y con molestias en un oido. Por precaución el jugador acudió a una revisión médica tras el partido y los resultados descartaron cualquier tipo de problemas importante.

Marc García, como el resto de sus compañeros, están en perfectas condiciones para preparar el partido del miércoles ante un Palmer que cerraba ayer la jornada en la Primera FEB. El equipo balear derrotó al Albacete tras un encuentro muy igualado (80-74) y el que destacaron el ala-pívot alemán Jan Wimberg (20 puntos) y el caboverdiano Octavio Brito (15).