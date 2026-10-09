Raúl uno de los premiados por La Región: “Veo bien al equipo, podemos estar arriba”

Los agraciados en el sorteo, con el director de Publicidad de La Región, Jorge Villarino y los jugadores del COB Sesan Russell y Sean McDonnel.

El COB afronta mañana (19:00 horas) su tercer partido de la temporada, será el segundo en el Pazo y lo hará con el apoyo de una grada que nunca falla. En ella, 10 de los cobistas serán invitados por La Región.

Carmen Piñeiro, Elías Baltar, Gemma Afonso, Jacinto González, Mar Grande, Raúl Laso y Teresa Cao son suscriptores del diario y Hugo Masid, Lucía Gamallo y Noela Varela lectores que participaron en el sorteo. Diez premiados, pero no para ver solo el partidazo de mañana ante el Cantabria, para ver toda la temporada con un abono completo en la Grada de Río.

“Hay nuevas incorporaciones y parece que el equipo ilusiona”, asegura Hugo. Esta liga es muy complicada, pero como todos los años, cada vez hay más nivel.

Dos jugadores de la plantilla de Moncho López, Sean McDonnell y Sesan Russell acudieron a La Región para acompañar personalmente la entrega de los carnets y compartir un rato con los nuevos abonados. Los carnets fueron entregados por el director de Publicidad de La Región, Jorge Villarino.

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Uno de los premiados, Raúl, es buen aficionado del COB y muy optimista con el partido y con la temporada: “Este año veo todo bastante bien, muy animados y luchando, como siempre”. Preguntado por las opciones de jugar los play off de ascenso, no se echa para atrás: “Será complicado, pero creo que se puede conseguir. Tal como van estos dos partidos que llevamos jugados, pienso que podemos estar ahí arriba en la clasificación. ¿El tercero? Creo que sí, que ganaremos al Cantabria”.

Laia fue la más canija en acudir. Recogió el carnet de su abuela, Carmen. “Yo practico la hípica y el patinaje, pero también me gusta el baloncesto”.