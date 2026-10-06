GRAN ARRANQUE
Otra vuelta de tuerca en la temporada del COB
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El primer partido fue ante un Tizona muy reforzado, pero que llegaba con alguna baja importante. El segundo, en la cancha de un Gipuzkoa al completo y que venía de ganar en Granada. Dos rivales que bien podrían estar en la liga particular de un COB que tiene como objetivo sumar 12 victorias lo antes posible y después intentar soñar con los play off.
Los dos exámenes los sacaron con nota los de Moncho López, que el primer día no contaron con Javi Nicolau y Sesan Russell y el segundo recuperaron al base, pero perdieron a Marc García.
Ni un reproche admite un COB con todavía mucho margen de mejora, empezando por saber cómo es capaz de competir cuando tengan a todos sus jugadores disponibles. El técnico dijo que el regreso de Javi Nicolau estaba previsto para la tercera jornada y el alero no tiene ningun lesión grave, pero toca esperar la evolución de su rodilla derecha para saber cómo está el sábado. Y harán falta para medirse a un Cantabria que es otra vuelta de tuerca en la dificultad de los partidos. Plantilla sobresaliente y rendimiento ya notable en el próximo visitante en el Pazo.
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