Otra vuelta de tuerca en la temporada del COB

El primer partido fue ante un Tizona muy reforzado, pero que llegaba con alguna baja importante. El segundo, en la cancha de un Gipuzkoa al completo y que venía de ganar en Granada. Dos rivales que bien podrían estar en la liga particular de un COB que tiene como objetivo sumar 12 victorias lo antes posible y después intentar soñar con los play off.

Los dos exámenes los sacaron con nota los de Moncho López, que el primer día no contaron con Javi Nicolau y Sesan Russell y el segundo recuperaron al base, pero perdieron a Marc García.

Ni un reproche admite un COB con todavía mucho margen de mejora, empezando por saber cómo es capaz de competir cuando tengan a todos sus jugadores disponibles. El técnico dijo que el regreso de Javi Nicolau estaba previsto para la tercera jornada y el alero no tiene ningun lesión grave, pero toca esperar la evolución de su rodilla derecha para saber cómo está el sábado. Y harán falta para medirse a un Cantabria que es otra vuelta de tuerca en la dificultad de los partidos. Plantilla sobresaliente y rendimiento ya notable en el próximo visitante en el Pazo.