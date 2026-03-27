Un Zamora a toda pastilla: el próximo rival del COB

Un partido con aroma a final. Otro más. Y será buena señal para el COB que eso se repita en futuras semanas. La lucha por no quedarse descolgado en la pelea por entrar en el play off vivirá mañana un nuevo capítulo en el Pazo. Los ourensanos saben que no pueden fallar y su rival, el Zamora, tiene todavía menos margen de error al contar con un triunfo menos. Un juego de presiones entre dos candidatos a disfrutar de la zona noble cuando termine la fase regular.

El Zamora llega a Ourense sin red. Si quiere que su ilusión se mantenga tiene que ganar. Y sus mejores argumentos para lograrlo son un juego alegre, muchas posesiones (el que más de la Liga) y el equilibrio de un bloque compacto que tiene algún solista que puede poner en aprietos al equipo que dirige Moncho López.

Hay similitudes entre ambos contendientes. Los dos han sufrido el rigor de las lesiones, incluso durante más tiempo los zamoranos. Ahora se han rearmado de nuevo y tienen en Ty Roberts a su principal arma ofensiva. Un base con alma de escolta, anotador y descarado. A su lado, en la batería exterior, Rogers es su complemento en puntos, Round se encarga de la intendencia, Naspler de la dirección y Peris ha dado un paso adelante a tener muy en cuenta.

En la media distancia, Álvaro Martínez está haciendo un poco de todo y lo está haciendo de forma notable, con unas cifras de valoración considerables, mientras que Thartason es otro perfil de jugador joven y completo que se quiera ganar el protagonismo.

Batería interior

Por dentro, la altura de Pauksté, que se va hasta los 2,24 metros, pondrá a prueba a los interiores del COB y Van Zegeren ya demostró en el duelo de la primera vuelta que el que tuvo retuvo y lleva muchos tiros pegados. Además, Lo y Prepelic saben lo que tienen que hacer cuando les toca fajarse en la zona.

Todo ello, con la pizarra de Saulo Hernández al mando. Un entrenador que, con 15 temporadas en el cargo, es sinónimo de Zamora y de una idea de juego clara y una construcción de plantilla que se amolda a sus intereses.

Son los nombres propios del próximo rival del COB. Un partido de play off fuera del cartel oficial. El que gane, no lo tendrá hecho ni mucho menos, pero el que pierda se quedará sin red para el tramo final de la temporada. Una cuestión de muñecas y cabezas que se resolverá en la tarde de mañana sobre el parquet del Pazo.