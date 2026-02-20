El rival del COB en El Pazo: El Palma modesto y el bueno

El Palma bueno. Al menos así lo parece desde la distancia el equipo que visita mañana el Pazo (19:00 horas) y rival directo del COB en la pelea por una plaza en el play off.

En una isla con problemas para fidelizar la afición al baloncesto, los dos proyectos se pusieron de acuerdo el verano pasado para regresar a la Primera FEB. Tras acariciar la Liga ACB en la Final Four de Bilbao, en 2019, la disparidad de ideas acabó derivando en una división irreconducible. Por un lado se fueron Vincenç Palmer y el patrocinador de aquel proyecto ganador para arrancar desde abajo con el Palmer Basket Mallorca. Guillem Boscana se quedó con su club, el CB Bahía San Agustín, y también ha tenido que remontar desde la LEB Plata.

Los primeros han roto la hucha una y otra vez para intentar enderezar el rumbo en una temporada que los mantiene en puestos de descenso. Los segundos llegan a Ourense como uno de los proyectos menos pudientes de la categoría, pero de los más meritorios.

Con el uruguayo Pablo Cano en el banquillo, aceptan el cartel de equipo revelación de la liga. Competitivos desde la primera jornada y capaces de ganar partidos de mérito tanto en Son Moix como a domicilio. Siempre muy lejos de la zona de peligro y entrando y saliendo de la de play off.

El COB lo sufrió en la primera vuelta y acabó perdiendo ante un rival sin estrellas de caché, pero con jugadores que se han hecho respetar y revalorizar en la competición. Empezando por el base Lucas Capalbo y siguiendo por el pívot Pedro Bombino. Dos piezas clave y consistentes. Siguiendo por Brian Vázquez. El portorriqueño está siendo capaz de mejorar en Primera los números de Segunda FEB y es la mejor referencia anotadora del equipo. Algo parecido pasa con el sólido pívot Jon Aramburu o el escolta Lysander Bracey que, tras pasar de puntillas por el Cáceres, tiene una nueva oportunidad y la aprovecha con números y juego notables.

El testimonial ex cobista LaRon Smith, el internacional argentino Juan Bocca, el capitán, Jorge Martínez, y los retoques sobre la marcha de Alessandro Scariolo y Fallou Niang son más de lo mismo. Jueguen más o menos, pero siempre cumplen.

Entre todos ellos, uno de los clásicos de la competición, Osvaldas Matulionis. El lituano no tiene papel de estrella, pero suma y aporta experiencia a un proyecto con los deberes hechos, el notable alto pese lo que pase. Como el COB, seguro que con la ambición de aspirar hasta el final a jugar unos play off para los que no entraban en las quinielas por caché ni en la bolsa por inversión.