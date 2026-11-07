Una tarde para el COB para mirar hacia arriba

Con el peso la mochila de las derrotas ligueras seguidas fuera de la espalda, el COB quiere volver a volar. El triunfo balsámico ante el Palma y el respiro que parece comenzar a dar la enfermería, animan a un equipo ourensano que estaba rindiendo bien ante “gallitos”, pero sin conseguir culminar la faena por el canto de un duro. Es lo que pretenden en Fuenlabrada, un rival con el que tienen una historia reciente estrechamente ligada. Ascensos, frustraciones, despachos y hasta intoxicaciones alimentarias, como la del pasado año, ilustran unos años de baloncesto y un poco más. Pero ahora toca que hable la pista. En ella, el COB tratará de salir de allí con un triunfo que les haga mirar hacia arriba, tanto en la clasificación como en la ambición.

Llegan los ourensanos con una buena semana de trabajo en las piernas. También en la cabeza, tras dejar atrás las victorias morales que no sumaban en el casillero. El parte de guerra, lectura imprescindible desde que arrancó la temporada, deja a un Marc García cogiendo mejores sensaciones y, esperan, más minutos. También a un Jan Zídek que no jugó ante el Palma y que es pieza fundamental en la versatilidad de la que puede presumir la plantilla. Con esas armas y con un Javi Nicolau que sigue progresando adecuadamente con un pie en su pretemporada particular y el otro en el rendimiento inmediato.

Claves

El Fuenlabrada será una buena piedra de toque para un COB que tendrá que imponer su ritmo, proteger el rebote como si fuese un décimo de lotería premiado ante un rival que puede cargar con jugadores muy físicos y mantener el porcentaje de acierto que le llega por la cantidad de muñecas que se pueden sumar a la fiesta. El poder del bloque, con momentos de lucidez individuales, ha sido lo que mejor le ha funcionado a los cobistas. Poner freno a las virtudes del otro, sí, pero priorizando jugar a lo que quieres.

Enfrente, el cuadro madrileño es un misterio complicado de descifrar. Están con un balance de un triunfo y cinco derrotas, con la exigencia y presión que eso supone. Un mal inicio fruto de lesiones, acomplamientos tardíos y un calendario que parece diseñado por un enemigo. Pero los números no deben llevar a engaño, y eso lo saben Moncho López y los suyos. Tiene una plantilla con jugadores que son referencia en esta Primera FEB y con papel más que digno en otras categorías superiores. Benite, Mateo Díaz o un Iván Cruz que comenzó la temporada de forma inmejorable, forman un tridente peligroso. Hay que sumar la potencia de Cardoso y Belemene, la intensidad innegociable de Bilbao o la calidad por encima de las lesiones de Huskic, entre otros.

Un duelo de altura. Dos equipos que sienten que podían llevar más victorias de las que llevan cruzan sus caminos para ir ganando enteros, con los ourensanos en una posición más lógica y con la expectativa de seguir con su escalada. Con el ejemplo de lo realizado en Gipuzkoa, el COB reta a un viejo conocido repleto de viejos conocidos. Y con la sensación de que tiene más armas de las que tuvo en las últimas jornadas para ser el que quede en pie al final del partido.

Moncho López, entrenador del COB: “Estoy seguro de que vamos con opciones de sacar un triunfo”

Moncho López, técnico del COB. | Martiño Pinal

Moncho López, entrenador del COB, analizó el duelo de este sábado en Fuenlabrada poniendo en valor el potencial del equipo madrileño más allá de los resultados, pero confiando en las opciones de los suyos, sobre todo tras salir de la racha de derrotas: “El equipo llega preparado a este partido. Hemos logrado romper esa dinámica de derrotas que arrastrábamos. Creíamos que estábamos haciendo un buen baloncesto, pero aquí lo que interesa es ganar, entonces, nuestra ambición era convertir el buen juego en victorias. Lo logramos contra el Palma y ahora nos gustaría mucho sumar la segunda consecutiva. Hemos trabajado durante la semana para estar preparados contra un buen Fuenlabrada. Estoy seguro de que vamos con nuestras opciones de sacar un triunfo”.

Sobre el rival, Moncho López prefiere no mirar la clasificación. “Analizando la plantilla del Fuenlabrada, e intentando relativizar los resultados que han tenido, vemos que hay muchos puntos fuertes. Creo que es una de las tres mejores plantillas del campeonato, con jugadores muy contrastados en la competición, algunos con pasado ACB. Pienso que haber tenido un calendario difícil y que el inicio de temporada es duro para todos, no les ha permitido sumar las victorias que todos esperábamos. Y confío en que no lo hagan en esta ocasión y tendremos que controlar muchas cosas para ello”, expresó el preparador cobista.