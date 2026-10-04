Un viaje del COB a Gipuzkoa con el susto en el cuerpo

El COB afronta la primera salida de la temporada para visitar a un rival exigente y con dudas en varios jugadores de la plantilla tras una semana plagada de problemas físicos. “No fue una semana fácil porque imagino que igual que otros equipos pues estamos sufriendo con los virus y enfermedades y fiebres y dolores de cabeza. Nos ha faltado alguna continuidad, jugadores que se han perdido varias jornadas de entrenamiento. Y ahora mismo, con dudas de si podremos contar con todos para este partido”, reconocía Moncho López en la previa del encuentro.

Ante un rival con muchos recursos y alternativas, la gran duda para el COB es saber cómo está su equipo para ejecutar el plan de partido. Además de la ausencia de Javi Nicolau, que está previsto pueda estar disponible para el próximo partido, la semana comenzó con la ausencia por enfermedad de Toms Leimanis y acabó con el susto que dio Marc García. El alero se lesionó en una rodilla en la sesión del viernes en una jugada fortuita y se temía por un problema de gravedad, que finalmente se ha descartado. Hasta última hora no se sabrá si el COB podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, pero no está descartado. Además, debería debutar Sesan Russell, ausente ante Tizona por precaución tras unas molestias en los isquios los días anteriores.

Con o sin Marc García, el partido es de máxima exigencia para el COB. El Gipuzkoa ya demostró su nivel ganando en la primera jornada en la cancha del Granada, aunque Moncho López avisa de que, a estas alturas, el foco está todavía más puesto en los suyos que en el rival: “Gipuzkoa es un equipo complicado siempre. Muy bien construido, muy bien entrenado. En su casa siempre es difícil ganar. Hemos trabajado conscientes de que tenemos una prueba de dificultad alta. Pero por la fase de la temporada en la que estamos el foco aún está muy puesto en nosotros. No tanto orientados hacia el rival y ajustes del rival, sino mucho a lo que nosotros necesitamos ir trabajando para mejorar como equipo, para integrar cada vez más a los jugadores, más cohesión”.

La dos torres

El Gipuzkoa tiene referentes en todas las posiciones, pero una seña distintiva en la liga. Los dos jugadores más altos de la categoría, Jonas Pauksté y Matt van Komen, juegan en el mismo equipo. Dos jugadores de 2,24.

“Para jugar contra Gipuzkoa hay que ser defensivamente un equipo muy construido y creo que estamos en una fase aún de construcción, porque presentan muchas cosas. Es un muy buen equipo jugando pick and roll, con spacings muy móviles, con posicionamientos muy cambiantes. Son un equipo de tiradores en salidas de bloqueos indirectos, que es algo que realmente ejecutan muy bien y realmente un mixto de todo. Tienen en la línea exterior que podría ser más completa de la categoría si hablamos de amenaza de tres. Pocos equipos juntan a tres excelentes tiradores como pueden ser Brian Vázquez, Falcoz o Hanzlik. Y luego está la presencia de sus hombres grandes. Equipo muy bueno, que se caracteriza por esa disparidad cuatro-cinco, con dos centers de 2,24 y con dos cuatros atléticos, móviles, grandes también”, desgrana Moncho López antes de un partido complicado de por sí y con extra de dificultad a última hora.