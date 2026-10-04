La Diputación de Ourense inauguró una exposición sobre el legado del doctor Míguez y el termalismo, enmarcada en el II Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia que se celebró en el Campus de Ourense. El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, habló sobre lo que supone para Ourense la riqueza de las aguas mineromedicinales, de la que nuestra tierra es pródiga en abundancia y diversidad, y sobre los estudios, trabajos y divulgación sobre tal riqueza realizados por el doctor Rodríguez Míguez, protagonista del día en el homenaje que se le tributaba. Al frente de la organización estuvieron la profesora Elisa Alén y los profesores José Luis Legido y José Vázquez Barquero, de “Ágora termal”, junto con la Diputación de Ourense. Por siempre, agradecidas.

Abrió el acto el decano de la Universidad, Jesús Vázquez Abad, seguido por la profesora Elisa Alén y por los profesores José Luis Legido y Juan Jesús Gestal. En sus disertaciones, todos ellos exaltaron la figura del doctor Míguez y el importante trabajo realizado por él sobre el tesoro líquido que Galicia, y en especial Ourense, guarda en su centro. Luis Rodríguez Míguez, después de tantos años tristemente ausente, volvió a la vida en el recuerdo y el sentimiento, por la magia de tantas expresiones de reconocimiento, envueltas en un cálido afecto y respeto. Y ahora, permítanme, mis queridos lectores, que hable en primera persona, pero necesito manifestar mi experiencia al estar presente en esta sesión. Sesión, compendio de todo lo bueno que pueden dar la política, la empresa, la universidad y la ciencia, puestas a disposición de un mayor beneficio a la sociedad.

Agradezco infinito la invitación que me permitió, en compañía de la familia González Fernández, disfrutar del encuentro con tantos entrañables amigos allí presentes, y de la amabilidad ilimitada de Jesús Vázquez y Elisa Álen, cariñosos y atentos conmigo, así como Javier Soto, apoyo y custodio de la colección del doctor Míguez durante años; Juan Jesús Gestal, de casa de toda la vida; Pedro Araujo, colaborador del doctor y primero en interesarse por ese legado; Belén Quevedo, hada madrina que puso su afán en reunirlo y oficializarlo. Todos ellos, entre otros muchos, hicieron posible que nada se perdiera en el vasto campo del olvido. Quede aquí constancia de la eterna gratitud de mi hija y mía.