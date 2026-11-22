Un momento del encuentro entre el COB y el Estudiantes.

El COB sumó en Madrid una victoria de las que suponen un golpe en la mesa. En la liga, para el equipo y para el club. Los de Moncho López fueron capaces de ganar en una cancha en la que no lo habia hecho nadie y hacerlo además dominando durante todo el partido.

Los ourensanos fueron mejores siempre, controlando el partido desde la defensa y anulando a un Estudiantes sin ideas y sin ni capacicad para ponerse por delante.

Un parcial de 0-12 mediado el segundo cuarto aplacó los únicos minutos en los que las individualidades locales se hicieron notar y un triple de Sean McDonnel hacía justicia al descanso (31-36).

En la segunda mitad la diferencia todavía fue mayor. Desde la defensa el COB controló totalmente el partido y logró rentas constantes cercanas a los 10 puntos.

En el último cuarto el Estudiantes llegó a igualar el partido (55-55), pero el COB nunca perdió el dominio del juego. McDonnell y Zídek aparecieron en ataque y en defensa Oroz se hizo enorme.

Tras varias decisiones arbitrales polémicas, el Estudiantes llegó a tener posesión para ganar, pero la bola no entró y la victoria se fue para el Pazo.