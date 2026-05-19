Zidek: el COB empieza fuerte

El presidente del COB, Diego Regueira, avanzó en una entrevista reciente al diario La Región que este mes de mayo habría “noticias” en el club: fichajes y patrocinadores. Lo primero, aunque cuesta recortar algo parecido en el club cobista y tampoco es habitual en sus rivales a estas alturas, ya es oficial tras anunciar la contratación de Jan Zidek. Un fichaje de nivel para la campaña próxima con la temporada 2025/2026 todavía en marcha.

El equipo ourensano se quedó fuera de la pelea por el play off de ascenso en el último tercio de la temporada. Eso incrementó el trabajo de cara a pensar en la próxima temporada y uno de los primeros jugadores en el radar de Moncho López y del director deportivo, Sergio Pérez Anagnostou, fue Zidek. “Creo que nos hemos adelantado en el mercado ofreciéndole un proyecto interesante para que continúe su crecimiento como jugador, creo que es un jugador llamado a jugar en ligas superiores a la Primera FEB”, aseguraba Moncho López sobre la primera cara nueva con la que contará la nueva plantilla. Aunque hay un argumento más que el entrenador considera clave para haber podido cerrar el fichaje: “Es un jugador muy sensato, creo que muy bien orientado por su agente (Quique Villalobos) y por su padre (Jiri) y creen que venir al COB es un paso adelante en su carrera”.

Padre y abuelo, campeones

Jan Zidek tiene ADN de jugadores profesionales. Su abuelo, Jiri, comenzó la saga y fue medalla de plata con la selección de Checoslovaquia en dos Eurobasket y campeón de la Recopa de Europa con el Slavia de Praga. Su padre, también Jiri, tomó el relevo y fue campeón de la NCAA con UCLA, jugó en la NBA y ganó la Copa de Europa con el Zalgiris de Kaunas.

Jan Zidek también se formó en Estados Unidos y esta campaña ha ido de menos a más en la temporada de su debut en la Primera FEB. Tras dar el salto desde el Ibiza el verano pasado, el internacional con la República Checa, ha ido subiendo su nivel y terminó la temporada a un nivel sensacional, siendo clave en la permanencia del Tizona: “Es uno de los jugadores que más ha llamado la atención en la liga. Destacaría su rendimiento precisamente en el momento en el que el Tizona empieza a ganar, porque buena parte de esas victorias se fundamentan en lo que Zidek fue capaz de generar en el campo”. El entrenador analiza algunas de las virtudes de su nuevo jugador: “Genera muchos espacios para otros compañeros por la amenaza en el tiro de tres, muchos puntos tirando bien, con series increíbles en algunos partidos”.

En el equipo burgalés terminó promediando 10 puntos por partido y destacando por su extraordinario tiro de tres puntos. Zidek termina la liga como el segundo mejor lanzador de toda la liga, con un 45 por ciento de acierto: “Nosotros lo que esperamos es que nos dé con más regularidad todo lo bueno que le hemos visto en el Tizona. Va a jugar en las dos posiciones, en la que de cuatro y en la de cinco, y confío en que sea uno de los jugadores importantes del equipo”. Y añade el entrenador algunas virtudes más: “Su versatilidad para jugar en esas dos posiciones hace que tenga ese rol abierto, sea como jugador de cinco inicial o no, eso es irrelevante porque es un jugador que seguro va a acumular minutos y va a tener una responsabilidad ofensiva. Defensivamente tiene que seguir mejorando y es algo que he hablado con él. Tenemos que encontrar esa misma versatilidad pero a nivel defensivo y ser capaz de defender a cuatros rápidos y a cincos potentes, pero también defensa fuera del balón, defensa táctica, que es dónde él ha notado, aquí en España, que tiene mucho que mejorar y mucho en lo que crecer. Esperemos que nosotros le demos esa formación porque significará rendimiento para nuestro equipo y buenos resultados, que es lo que queremos”.