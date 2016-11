Xinzo promocionará la Torre de Pena sin pasarela de acceso

El ayuntamiento de Xinzo de Limia paraliza su idea de construir una pasarela de acceso al entorno de la Torre de Pena por recomendación de la empresa que realizó los primeros sondeos arqueológicos los pasados meses de agosto y septiembre. Así lo expresó la compañía Citania Arqueoloxía en un informe remitido al consistorio. En el documento se especifica, según el concelleiro de Turismo del municipio, Carlos Gómez, que esas actuaciones "entrarían en colisión con posteriores intervencións arqueolóxicas no entorno da fortaleza".

Asimismo, el citado informe recomienda continuar con las excavaciones arqueológicas, pues tras los levantamientos planimétrico y topográfico realizados en el perímetro de la torre, se concluye que "pode haber novas estruturas que mereza a pena conservar e as actuacións previstas condicionarían ese suposto". Concretamente, la empresa acon seja la realización de una "excavación en área" para la que, según Gómez, "aínda non hai data". "Non é cuestión de facer unha posta en valor urxente e deixar partes esquecidas do que pode conter ese recinto", afirma el edil popular.

La concellería de Turismo tenía en fase de tramitación una subvención de la Xunta para mejorar la accesibilidad al entorno del castillo, por la que había presentado ya una memoria. Sí se mantiene la idea de construir un aparcamiento, que no afectaría a futuras actuaciones arqueológicas por estar situado fuera del perímetro susceptible de nuevas excavaciones. "Tamén temos pensado sinalizar a zona e instalar paneis explicativos para os visitantes", añade Carlos Gómez.

Tras las seis catas arqueológicas llevadas acabo hace dos meses se concluyó que la fortaleza era más grande de lo que se esperaba. Aparte de descubrir algunas murallas que rodeaban la construcción, confirmando la hipótesis de que la torre fue un gran castillo, hay indicios de que existan nuevas estructuras en las laderas del monte.

Jornada de estudio sobre la fortificación

Para cumplir con el objetivo de la puesta en valor de la fortaleza, el consistorio limiano programa unas jornadas culturales sobre la torre que verán la luz en las próximas semanas. El concelleiro de Turismo pretende que algunos de los arqueólogos que participaron en las últimas actuaciones, así como otros técnicos e historiadores, expliquen a vecinos y visitantes lo que hay tras una construcción casi milenaria. Según Gómez, "trátase dun lugar auténtico, virxe e pouco alterado que ademáis se atopa en moi bo estado de conservación". La idea del consistorio es "crear unha rede de recursos turísticos no Concello de Xinzo na que estean tamén integrados o Museo Galego do Entroido, o Mosteiro de Trandeiras, o casco vello da vila –particularente o Barrio de Abaixo– e a variante do Camiño de Santiago que nos atravesa".