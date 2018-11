El Gobierno de Navarra tacha de machistas letras de canciones de Amaral, Malú o Juanes

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha afirmado que es "rotundamente falso" que el Ejecutivo foral "haya censurado una lista de canciones prohibidas" en los centros educativos en aplicación del programa Skolae.



Según han explicado desde el departamento de Educación, "el programa Skolae utiliza listados de canciones publicados tanto por el Gobierno de Canarias (2013), como por el Ayuntamiento de Valencia (2013) o el trabajo desarrollado por el INJUVE (2003) para analizar el sexismo y la violencia de género en la música que escuchan los adolescentes".

Así lo han señalado desde del Gobierno ante la polémica suscitada en torno a una ficha del programa educativo Skolae, ficha que lleva por título "No me cantes violencias"

Esta ficha plantea una actividad en las aulas para analizar las letras de canciones y recoge que "la violencia de género se trasmite a través de instrumentos y herramientas de socialización como, por ejemplo, la música y en este sentido es importante analizar el sexismo y la violencia machista que trasmiten algunas de las canciones que más se escuchan".



A continuación, la ficha muestra un listado de canciones que, según el programa "promueven el sexismo". Se trata de "Sin ti no soy nada", de Amaral; "Contigo", de El canto del loco, "No vale la pena", de David Bustamante, "Tenía tanto que darte", Nena Daconte; "Te espero sentada", Shakira; "Un violinista en tu tejado", de Melendi; y "Me enamora", de Juanes.



Asimismo, se incluyen canciones que se considera que "promueven violencia de género". Son "Cuatro babys", de Maluma; "Picky Picky", de Joe Montana; "Toda", Malú; "La mataré", de Loquillo y los trogloditas, "Es lo que hay", de La Factoría, "En la cama", de Daddy Yankee, y "Si me porto mal", de Dasoul.



Por contra, se incluyen canciones que "denuncian la violencia de género". Se trata de "Un extraño en mi bañera", de Ana Belén; "No voy a cambiar", de Malú; "Ella", de Bebe; "Malo", de Bebe; "El final del cuento de hadas", de Chojín; "Salir corriendo", de Amaral; y "Esta noche", de Tremenda Jauría.



El programa plantea que en el aula se creen grupos a los que se les de la letra de tres canciones para que sean analizadas.