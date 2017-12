¿Sabes el significado de laztana o hizki? Así defiende el euskera un twittero

Un twittero quiso poner en valor la "belleza" de los palabras del euskera. Para ello creo un "hilo" en la red social Twitter en la que explicaba el significado del idioma cooficial en el País Vasco. Laztana, ilargi, otsaila, hizki o omaina son algunos de los vocablos que este joven quiso compartir con sus seguidores en las redes sociales.

Una forma rápida y directa de mostrar el euskera y que de forma rápida llegó a mucha gente.

En euskera no decimos "querido", decimos "laztana", que más o menos se traduce como "caricia", and I think that's beautiful.