Antonio Rodríguez, sobre el Rally do Cocido: "Estar con Ferrol y Ourense es un orgullo"

El automovilismo gallego está de enhorabuena. El Rally do Cocido se sumará esta temporada al Rally de Ourense y Ferrol en la puntuabilidad para el Campeonato de España de asfalto, confirmando el buen nivel del motor, tanto a nivel de pilotos como organizativo. El presidente de la Escudería Lalín- Deza, Antonio Rodríguez, desvela algunas claves de la edición 24 de la cita, que se disputará a apenas 30 minutos de Ourense.

Al borde de los 25 años, ¿ver al Rally do Cocido en el Nacional de asfalto es un premio al trabajo?

Sí, sin duda. Estar en el Nacional es el reconocimiento al trabajo de las 23 ediciones anteriores. Desde la escudería apostamos por un reto nuevo hace un tiempo y al final lo hemos conseguido.

Sin haberse publicado las puntuaciones de las distintas pruebas, todo apunta a que el pasado año fueron de las mejores, ¿Seguir creciendo es una presión añadida?

El año pasado salió todo a pedir de boca y superarlo será complicado. Nosotros vamos a luchar por mejorar la prueba y sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar, especialmente en repercusión.

El Rally do Cocido será la tercera prueba gallega en el Nacional de asfalto cuando desde la Federación Española se hablaba de solo dos por autonomía, ¿Cree que su llegada puede generar rivalidad entre las escuderías?

En Galicia no hay de rivalidad entre escuderías, todo lo contrario. Para nosotros es un orgullo sumarnos a Ferrol y Ourense. De hecho, solicitamos la preinspección cuando nos enteramos de que el Rías Baixas no iba a disputarse. Sinceramente, creo que todos debemos luchar para que las mejores pruebas estén en el campeonato de España y si son el norte deberá ser ahí donde se disputen cada año.

Desde hace semanas se habla de que el Cocido podría puntuar tanto para el Nacional como para el Gallego, ¿han avanzado algo en ese tema?

Ahora mismo es algo que está en punto muerto pero no lo descartamos aún. La próxima semana tendremos una reunión con la Federación Gallega y están por la labor. No lo descartamos para nada. Creo que es una pena que el Gallego no pueda contar con Ourense, Ferrol o nosotros. El Regional tiene muy buenas pruebas pero sería fantástico que puntuasen en ambos certámenes.

A falta de conocer el calendario de casi todos los formatos de promoción nacionales, ¿tienen constancia de que alguno de ellos vaya a estar en Lalín?

A día de hoy no sabemos nada. Igual es difícil que en el primer año tengamos a muchas Copas. Lo que sí esperamos es que muchos pilotos prueben sus coches aquí, incluidos de la Copa N5.

¿Cambiará mucho el recorrido con respecto al de 2017?

Habrá cambios, pero no muy significativos. Vamos a adaptarnos un poco a lo que quiere la Rfeda porque quieren reducir kilometraje y vamos a ir a lo justo. Tampoco queremos hacer un rally muy largo porque sabemos que el Cocido es un rally muy duro para los pilotos y no queremos que sea una masacre.

¿Será en uno o dos días?

Será en dos jornadas, viernes y sábado. El primero shakedown y tramo espectáculo y el segundo el rally, con un tramo cerca de Lalín al final de la prueba, esa es la idea.

En la presentación de la prueba hablaron de la posible participación de un piloto internacional e incluso dieron el nombre de Gigi Galli, ¿es el elegido?

El nombre de Galli se dijo por aportar una cara conocida. Tenemos buena relación con muchos pilotos desde la organización del Fórmula Rally pero no hay un elegido. La iniciativa salió del sponsor del rally y se va a intentar que haya un piloto de renombre compitiendo. Eso sí, sin volvernos locos y sin comprometer el presupuesto.