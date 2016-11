Publican por error documentos secretos de la Europol, entre ellos del atentado del 11M

Al menos 700 páginas sobre múltiples investigaciones antiterroristas de la Oficina Europea de Policía (Europol) quedaron accesibles al público por error, según desveló hoy la televisión holandesa "Zembla", que está en posesión de esos documentos.



Los datos, en su mayoría del periodo entre 2006 y 2008, contienen información sobre 54 investigaciones europeas, entre ellas, la relativa a los atentados en los trenes de Madrid en 2004.



La Oficina Europea de Policía reconoció este incidente y acusó a una policía holandesa, antigua funcionaria de Europol, de subir accidentalmente a internet esa información.



La antigua empleada, ahora policía nacional holandesa, violó la cláusula de confidencialidad y guardó los archivos en un disco privado para llevárselos a casa.



Se desconocen los motivos que llevaron a esa agente a quedarse con esos documentos.



"Es un incidente muy grave", declaró el subdirector de este organismo, Wil van Gemert, quien informó de que ya hay una investigación oficial en marcha.



Se trata de más de 700 páginas de archivos policiales confidenciales sobre terrorismo, que conciernen a al menos ocho países europeos, según el medio neerlandés.



Los documentos contienen múltiples análisis de grupos terroristas y cientos de nombres y números de teléfono de personas vinculadas con el terrorismo, y también tienen información sobre varios ataques frustrados a aviones con explosivos líquidos.



"Zembla" explicó que se encontró con los documentos en un disco de copia de seguridad que había estado conectado a una red insegura, conocida como iOmega.



Europol, con sede en La Haya, aseguró que está realizando las investigaciones oportunas tanto para clarificar lo ocurrido como para medir las consecuencias de esta fuga de información.



La Policía Europea aseguró que este incidente no afecta a las investigaciones que están actualmente en marcha, pero no descartar que, además de "Zembla", haya alguien más en posesión de los archivos.



Para no poner en peligro las investigaciones de terrorismo actuales, la cadena de televisión se ha comprometido a revelará solo parte del contenido de los documentos, y no mencionará los nombres de los sospechosos.