La innovación, eje de la jornada de las "diputaciones del futuro"

El centro cultural Marcos Valcárcel acoge este viernes la séptima edición de las jornadas sobre "diputaciones del futuro", un debate alrededor de la comunicación política organizado por la Diputación de Ourense.

"O obxectivo é analizar iniciativas de innovación aplicadas á xestión dos gobernos locais e provinciais", destacan desde la Diputación sobre el encuentro.

El presidente del gobierno provincial, Manuel Baltar, será el encargado de inaugurar las jornadas, junto al gerente de la fundación Democracia e Goberno Local, José Luis Moreno Torres, entidad coorganizadora del debate.

Cargos electos, representantes institucionales, técnicos de las administraciones locales y provinciales y personas interesadas en la comunicación política, forman el público potencial de esta iniciativa organizada por el ente provincial, por séptimo año consecutivo.

El programa, que desarrollará a través de relatorios las distintas variedades de comunicación política aplicada a la administración pública, incluye la participación de expertos de toda España.

Estrella Motolio, catedrática de Lengua Española en la Univerisdad de Barcelona, hablará sobre la importancia de construir un mensaje eficaz; Fran Carrillo, director general de la consultora de comunicación "La fábrica de discursos", tratará las redes sociales; Verónica Fumal, analista política, desgranará las relaciones periodista-político; y José Luis Vicente, consultor de administración local y comunicación política, ofrecerá un relatorio sobre la comunicación en el ámbito local.

"Ourense, punto da actualidade política"

Esta séptima edición de la "Xornada sobre as deputacións do futuro" consolida al gobierno provincial "como referente en transparencia no ámbito local e na aplicación da innovación á xestión pública", indican desde la Diputación.

Manuel Baltar, que abrirá las jornadas, señala que la finalidad de este evento es "seguir mellorando, revisando e implementando solucións sobre arquitectura, competencias, xestión, financiamento e comunicación das administracións públicas, unha iniciativa que puxemos en marcha desde Ourense para que sexa un punto de encontro da actualidade da administración local e provincial".