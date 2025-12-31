Una avería deja sin luz un bloque en el parque San Lázaro en pleno fin de año

Una avería eléctrica deja a un bloque sin luz en el parque San Lázaro, en Ourense.

Un bloque entero permanece sin suministro eléctrico en la zona del parque San Lázaro, aparentemente debido a un fallo en un transformador. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, que se han visto afectados en la víspera del fin de año.

Bomberos y Policía revisan la zona afectada por la avería. | Miguel Ángel

En el lugar trabajan bomberos y Policía Local, quienes están revisando tanto el edificio del Banco Pastor como los alrededores del parque para garantizar la seguridad de los residentes y controlar posibles riesgos derivados de la avería.

Las autoridades recomiendan precaución a los vecinos y evitar acercarse a los puntos afectados mientras se restablece el suministro.