Una avería deja sin luz un bloque en el parque San Lázaro en pleno fin de año

PREOCUPACIÓN ENTRE LOS RESIDENTES
Un bloque entero permanece sin suministro eléctrico en la zona del parque San Lázaro, aparentemente debido a un fallo en un transformador. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, que se han visto afectados en la víspera del fin de año.
En el lugar trabajan bomberos y Policía Local, quienes están revisando tanto el edificio del Banco Pastor como los alrededores del parque para garantizar la seguridad de los residentes y controlar posibles riesgos derivados de la avería.
Las autoridades recomiendan precaución a los vecinos y evitar acercarse a los puntos afectados mientras se restablece el suministro.
