Muere Sor Salud Conde Nieto, referente espiritual y educativo del Colegio Miraflores

La comunidad educativa del Colegio Miraflores de México, en Naucalpan de Juárez, se encuentra de luto tras el fallecimiento de Sor Salud Conde Nieto, ocurrido este miércoles 31 de diciembre de 2025. La noticia fue comunicada por las Religiosas Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, congregación a la que pertenecía, destacando que Sor Salud partió serenamente “a la Casa del Padre”, sostenida por la fe y la esperanza cristiana.

Sor Salud Conde Nieto fue una mujer profundamente entregada a Dios y al servicio de los demás, cuya vocación educativa, sencillez y amor generoso dejaron una huella imborrable en generaciones de alumnos, docentes y familias que formaron parte de la comunidad Miraflores. Su legado humano y espiritual permanece vivo en la historia del colegio y en la memoria de quienes compartieron con ella su camino.

Las exequias se llevarán a cabo a partir del miércoles 31 de diciembre, desde las 11:00 horas (hora de México), en el plantel Emilio G. Baz. A las 12:00 horas (hora de México) se celebrará la Santa Misa en acción de gracias por su vida y por el eterno descanso de su alma. La comunidad educativa ha sido invitada a acompañar este momento de despedida en un clima de oración, gratitud y unidad fraterna.