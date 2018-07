"En La Paz nos fijamos en el CHUO, a nivel europeo hacen cosas innovadoras"

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid entrega este jueves su mención honorífica al ourensano Juan José Pérez Blanco. Con padres de Lodoselo y Sarreaus, se crio en el barrio de A Cuña de la ciudad. Tras pasar por el hospital de Ourense y haber sido el primer gerente no médico del Hospital Universitario Central de Asturias, es director de gestión del Hospital Universitario La Paz de Madrid, "un hospital con muchos gallegos", y tiene entre manos el anteproyecto para diseñar el nuevo complejo, que costará cerca de 400 millones de euros. No olvida sus raíces: "Vuelvo cada mes, para no perder el acento". Empezó de ingeniero raso en Pontevedra, y ha ido subiendo.

¿Es de las obras más ambiciosas?

Hubo una época en la que se hicieron varios grandes nuevos hospitales, pero por la dimensión y relevancia de este estamos ante uno de los más ambiciosos de Europa. Tenemos dificultades, esta obra es como un puzzle en el que hay que ir encajando piezas. Hay que empezar demoliendo seis edificios, unos 30.000 metros cuadrados que no usan los pacientes y hay que mover a los trabajadores que están allí. Al principio estaremos un poco apretados.

¿Aumentará la capacidad?

Se ampliará un 25% la superficie, pero no es con el objetivo de tener más pacientes, sino para tenerlos mejor. Tenemos poco espacio para actividad complementaria, y queremos más espacios para los pacientse. La Paz es un gran hospital, pero la infraestructura está desfasada.

¿Con quién están contando?

El proyecto es de todos. Hay un grupo de más de 600 profesionales voluntarios aportando ideas, y los jefes de servicio están definiendo sus necesidades. Y tenemos un formulario web para que los pacientes aporten sus ideas. Procuro leerlo todos los días, llevo 700 páginas... Y también estamos contando con las asociaciones de pacientes. Es un proyecto a 10 años, se va a involucrar a muchos gobiernos. Sus aportaciones serán importantes, no lo hacemos de cara a la galería. Y es importante para España. Solo en pediatría la mitad de los que atendemos son de fuera de Madrid. A final de año esperamos tener listo el plan funcional.

¿Cómo ve el nuevo hospital del Ourense?

Cuando estuve allí participé en los primeros proyectos del hospital 2050. En La Paz ahora mismo se está mirando, sobre en todo en Farmacia, a Ourense. Es un referente en España. El nuevo hospital es espectacular, aunque sea compleja la convivencia viejo-nuevo. Pero se están haciendo cosas que son innovadoras en Europa. Y el bloque quirúrgico es una referencia arquitectónica.

¿Qué tal está la sanidad pública?

Descompensada. Cada vez hay más desigualdades entre comunidades, tras la transferencia de competencias. No es entendible que no haya tarjeta sanitaria única, o el mismo calendario vacunal... Cada una va por libre, aunque en gestión, el Sergas es de los que mejor funciona.

Ourense pide hemodinámica 24 horas o cirujanos pediátricos...

Somos pocos pero igual de importantes (ríe). Me preocupa que un niño de O Barco tenga que ir a Vigo a una cirugía, si eso ocurre. Pero no es fácil tener profesionales. ¿Un cirujano pediátrico que termina la residencia quiere ir a Ourense a hacer dos intervenciones a la semana? ¿O prefiere el Gregorio Marañón?Y en hemodinámica, 24 horas es mucho mejor, pero hacen falta cuatro o cinco profesionales. Y no podemos tener hemodinamistas con una intervención semanal...