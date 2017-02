Uxía Martínez, en la cumbre de la música

Uxía Martínez es una gallega (padre oriundo de Rubiá y madre de A Coruña) en la cumbre de la música clásica. Es la contrabajista principal de la Filarmónica de Bruselas, recientemente elegida como artista de año 2016 en Japón y seleccionada por la revista americana ¨No Treble" como una de las 10 mejores intérpretes a nivel mundial. También ha sido incluida en el anuario del departamento de artes de la Universidad de Florencia como una de las mejores interpretes de contrabajo del nuevo milenio. Sin duda una trayectoria impecable a la que aún le queda mucho recorrido.

¿Cuándo comenzó su inquietud por el mundo de la música?

Me ha gustado la música desde pequeña porque me daba la sensación de evasión y libertad. También de poder crear mi propio mundo. Mis padres no son músicos pero son muy aficionados. Fue algo que llegó a mí, yo no lo busqué realmente.

¿Cuál fue el motivo de elegir el contrabajo? ¿Qué dificultades tiene?

Realmente yo quería ser violoncelista. El contrabajo lo elegí porque no había suficientes plazas de violoncello cuando llegó mi turno. Después lo fui descubriendo poco a poco y no lo he querido dejar nunca. El contrabajo es el instrumento más difícil de toda la cuerda. La gente, y también otros músicos, no se imaginan la dificultad física y técnica para poder llegar a tocarlo a un cierto nivel. Solo quien es contrabajista lo entiende. Tiene las cuerdas más gruesas de todos los instrumentos de cuerda, eso ya lo hace un instrumento de respuesta lenta. Es de grandes dimensiones lo que hace mas complicada la afinación, tres veces más que en un violín, viola o violoncello. Ha estado poco considerado como solista por falta de repertorio y porque muchos compositores lo han desconocido totalmente. Poco a poco esto está cambiando. Hay más personas que escriben para este instrumento y esto me hace muy feliz. Pero es un instrumento único de una belleza muy poderosa y particular.

Ha sido elegida como primer contrabajo de la Filarmónica de Bruselas, ¿qué significa para usted?

Significa reconocimiento a el resultado de muchos años de trabajo.

¿Qué destacaría de los conciertos de esta Filarmónica?

Apoyan mucho la música contemporánea, nuevos compositores y son una orquesta muy ¨Avant Garde¨ en todos sus proyectos. Eso me gusta, tienen visión de futuro, también para atraer al público más joven hacia la música clásica. Cuando encuentro a gente joven en los conciertos de musical clásica siempre me dicen: "¡me ha encantado! ¡no me podía imaginar que fuese así!". Esto es muy importante para nosotros los músicos, porque es importante que la gente joven de hoy en día se mentaliza que la música clásica es para todos los públicos y no solo para uno entendido.

Además, forma parte de la agrupación Rubik Ensemble, ¿cómo surgió la idea de crearla?

Soy la fundadora del Rubik Ensemble y directora artística. La idea surgió de unir a artistas de alto nivel para quitarse un poco del protocolo que la gente piensa que la música clásica tiene y proyectar lo que realmente somos que es acercarnos a todo tipo de publico. Así que la idea fue unir a seis aristas de fama internacional porque creemos que es mas interesante ver a seis solistas que solo a uno. Además en nuestros programas tenemos muchas opciones porque al ser seis personas, hacemos programas que van desde una actuación solista, pasando por dúo, trío, cuarteto quinteto y hasta sexteto. Es un grupo muy dinámico y versátil. Tenemos seis nacionalidades: rusa, francesa, mexicana, alemán, belga y española. Hemos tenido mucho éxito en los festivales a los que hemos sido invitados y vamos a volver este verano. Estamos buscando financiación para nuestro grupo, ya que todo lo que hacemos es gracias a nuestro trabajo porque no contamos con un sponsor de momento. Muchas cosas corren de nuestro propio bolsillo.

Su talento ha sido reconocido incluso en Japón, donde la revista especializada en música clásica “The Walkers", la ha elegido “Artista del año" en 2016. Este es solo un reconocimiento más en su trayectoria, ¿qué le aportan?

Me aporta mucha satisfacción que mi trabajo se reconozca fuera en el extranjero. Es solo debido al trabajo que me han dejado realizar allí. También aporta promoción para el artista. Pero es todo debido a los muchos conciertos que he tenido, y a la gente que me sigue a través de las redes sociales.

También lleva a cabo “masterclass", ¿cómo se ve siendo “profesora"?

Me encanta dar clase. Es una faceta que he descubierto últimamente. Me llena de energía estar rodeada de la gente que quiere aprender. Recientemente estuve en Sudáfrica dando una conferencia, conciertos y también masterclasses. Una experiencia inolvidable y muy humana. También he estado en España en el Festival de Panticosa, donde repetiré este verano.

La Uxía Martínez más personal, sobre el escenario... ¿qué siente?

Depende, es una pregunta muy difícil. Yo creo que he sentido de todo. No hay una sensación especifica para describirlo. Es un mix de muchas cosas y emociones.

¿Dónde la veremos próximamente?

Este febrero tengo un estreno con al Orquesta Sinfónica de Galicia, volveré a Sudáfrica otra vez en verano. También tengo un tour de conciertos en Alemania y Francia de música de cámara. Estaré en Japón en junio. Volveré también a Escocia como contrabajo principal invitado a la Scottish Chamber Orchestra y en Zurich a la Weinberger Kammerorchester donde soy también principal. También con el Rubik Ensemble en Francia y Alemania.