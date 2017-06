Os escolares circulan por Xinzo en bicicleta

Alumnado dos centros de ensino de Educación Infantil e Primaria e tamén de Secundaria de Xinzo de Limia participaron hai uns días no Día da Bicicleta, utilizando este medio de transporte nalgúns dos casos para desprazarse aos seus colexios, como foi o caso dos escolares máis cativos; e noutros para realizar un percorrido pola vila escoltados en todo momento pola Policía Local e por Protección Civil. Nesta última actividade participaron os maiores.

Con esta iniciativa o que se pretende é por un lado concienciar do uso da bicicleta, como un medio de transporte saudable e respectuoso co medio ambiente, e por outro, facer forza para que as institucións acorden construír un carril-bici nesta localidade ourensana que se vén demandando desde hai tempo para poder desprazarse e gozar de estupendos traxectos en bicileta coa máxima seguridade posible.