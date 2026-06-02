Adiós gimnasio! ¡Hola museo! Un estudio el University College London (UCL) asegura que participar con regularidad en actividades artísticas podría ayudar a ralentizar el ritmo del envejecimiento biológico. Bye, bye pesas, máquinas para desarrollar los músculos y sobre todo a ese instrumento de tortura inventado por la Inquisición denominadoa “elíptica”. El estudio mencionado señala que visitar museos, con cuanta mayor frecuencia mejor, es tan útil para actuar sobre el envejecimiento como realizar ejercicio. Los perezosos, los sedentarios y todos aquellos que no sienten ninguna pasión por el ejercicio físico ya tienen la coartada precisa. Según una de las conclusiones del estudio, los resultados que se extraen de la realización de actividades culturales son similares a los observados en personas que habitualmente hacen ejercicio, pero... Siempre hay un pero que arruina las buenas expectativas: el estudio está más bien basado en la observación y para confirmar sus resultados es preciso realizar más estudios sobre la materia. Es decir, si se quiere envejecer con buena salud es mejor compaginar gimnasio y museos. Sin necesidad de la elíptica.