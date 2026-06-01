La rebelión de la decencia

La grandeza del ser humano reside en la calidad de su carácter, en sus obras y en el impacto positivo que deja en los demás. Esta dignidad exige integridad, empatía y resiliencia. Ser grande en acciones significa actuar con honor y discreción, sin necesidad de aparentar. La grandeza no se grita: se construye con disciplina y se demuestra en silencio. No hay nada como ser fiel a uno mismo en la soledad, cuando nadie te ve; es en ese instante donde definimos quiénes somos realmente. La vida no es un camino de rosas. Se trata de avanzar haciendo camino al andar, dejando un legado que beneficie a la sociedad.

Lamentablemente, la sociedad actual enfrenta una profunda crisis estructural de valores que se traduce en corrupción institucionalizada, individualismo y erosión de la confianza social. Este fenómeno deshumanizador desvía los recursos públicos y fractura la legitimidad democrática global. De ahí la imperiosa necesidad de retornar a la responsabilidad individual y una regeneración ética desde las bases. La sociedad civil debe ser el motor principal para redefinir el futuro, aunque un cambio estructural sea lento y complejo.

El clamor por un giro social refleja un descontento generalizado ante la desigualdad

Para lograrlo, necesitamos una ciudadanía activa que alce su voz y castigue electoralmente los abusos de poder, vengan de donde vengan. Es intolerable la existencia de redes organizadas que utilizan las leyes, los recursos públicos y los nombramientos oficiales para perpetuar privilegios y saquear el erario. Mientras la meritocracia brille por su ausencia y los gobiernos se nutran de bufones obedientes y cómplices para mantener su estatus, no iremos a ninguna parte.

El clamor por un giro social refleja un descontento generalizado ante la desigualdad. Quiero pensar que la humanidad tiene la capacidad de construir un mundo mejor. Para ello, es urgente extirpar la corrupción del poder y asegurar una estricta independencia judicial, libre de presiones políticas, para administrar una justicia justa e igual para todos. Necesitamos despertar la conciencia ética de los gobernantes para que la política vuelva a ser el arte noble de servir al bien común. Solo este camino nos permitirá extinguir las desigualdades sociales y heredar un mundo digno y más justo a las generaciones venideras.