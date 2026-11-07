El concello de A Bola contará con nueva casa nido para niños de cero a tres años

El delegado de la Xunta, Manuel Pardo, anunció a la alcaldesa de A Bola, María Teresa Barge, la reciente concesión de ayudas por parte de la Consellería de Política Social para una nueva casa nido en dicho municipio. Pardo destacó la relevancia de estos servicios, tanto para el cuidado de niños de cero a tres años que residen en el medio rural como para facilitar que las familias puedan conciliar su vida profesional, familiar y social. En este sentido, señaló que el Gobierno gallego mantiene su apuesta por estos recursos con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades entre territorios, así como entre las familias que viven en entornos urbanos y rurales.

Asimismo, precisó que la red de casas nido en la provincia de Ourense cuenta actualmente con 49 centros de este tipo, para favorecer la conciliación de las familias.