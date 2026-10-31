La Xunta incrementa casi un 5% el presupuesto de Turismo

La Xunta de Galicia contará en 2027 con un presupuesto de 132,3 millones de euros para Turismo, lo que supone un incremento de 6,39 millones respecto al ejercicio anterior, cercano al 5%, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, enriquecer la oferta turística, reforzar la promoción y distribuir de forma “equilibrada” los beneficios de esta actividad por el territorio. Así lo expuso el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante su comparecencia en la Comisión 3ª del Parlamento gallego para presentar las cuentas de su departamento, que estarán marcadas por la celebración del Xacobeo 2027 y por la apuesta por un modelo turístico “competitivo, moderno, sostible e equilibrado”.

Merelles destacó que el presupuesto crece pese a que en 2027 ya no contará con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuya ejecución finalizó en junio de este año. En este sentido, defendió que la evolución del destino debe medirse no solo por el número de visitantes, sino también por su capacidad para generar valor económico, empleo y rentabilidad empresarial. En este sentido, recordó que Galicia recibió hasta septiembre 5,7 millones de visitantes, que realizaron 11,2 millones de pernoctaciones en establecimientos de la comunidad, un 3% más que en el mismo periodo de 2025. Los ingresos del sector alcanzaron los 394,5 millones de euros, un 7,4% más, mientras que la rentabilidad aumentó un 8%.

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Eficiencia energética

Entre las principales partidas para 2027, el director xeral destacó una convocatoria de ocho millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los establecimientos turísticos; cinco millones para apoyar actuaciones de ayuntamientos y geodestinos, y 35 millones destinados a reforzar la promoción turística en el marco del Xacobeo. La promoción internacional incrementará su dotación de 13 a 16 millones. El próximo Año Santo contará con una dotación global de 96,67 millones de euros vinculada al Xacobeo. Entre las actuaciones previstas por la Xunta figuran el Fondo Ultreia, dotado con nueve millones y destinado a canalizar aportaciones de empresas patrocinadoras.