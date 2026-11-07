Principios, piña y pizza

A TRIRITA
“Agarda até a primavera, Bandini”
LA PUNTILLA
El mayor cínico sobre el valor de los principios morales fue el actor Groucho Marx y su famoso: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”. A los políticos nacionales no hay que enseñárselo porque el chaqueterismo lo practican con bastante asiduidad y menos mal que existen las hemerotecas digitalizadas para ponerlos ante el espejo. Pero hay particulares que defienden sus principios sobre todas las cosas, incluso ante lo más peligroso que es quedarse sin trabajo y sin sueldo y aun así no se baja de ellos, sobre todo cuando es preciso tomar partido ante uno de los debates más importantes de los últimos tiempos, a la altura del sacrilegio de echar chorizo a la paella.
Eso es valor, aunque la consecuencia sea la cola del paro.
Davide Tamburella, el chef italiano de un restaurante de Brisbane (Australia), fue despedido después de negarse, en cuatro ocasiones, a añadir piña a la pizza con un argumento de autoridad: se trataba de una orden que resultaba “ofensiva para su cultura”. Eso es valor, aunque la consecuencia sea la cola del paro.
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