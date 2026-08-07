Sale a licitación la mejora de Santa Baia en A Bola

La Xunta ha licitado por 188.429 euros las obras de humanización del entorno de Santa Baia de Berredo, en el municipio de A Bola, un conjunto histórico que conserva ejemplos de la arquitectura tradicional gallega. A través de esta actuación, incluida en el Plan Hurbe, se realizarán mejoras en los lugares de Anxá y A Eirexa, en la pararoquia de Berredo.

El proyecto contempla la renovación integral del pavimento de dos caminos que enlazan la carretera autonómica con la capilla de Anxá y la iglesia parroquial de A Eirexa, que actualmente presentan un notable deterioro. Además de mejorar su imagen, la intervención incrementará la seguridad y la comodidad de peatones y vehículos, que comparten el uso de estos caminos.

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de septiembre

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de septiembre. La actuación cuenta con un presupuesto total de 260.513 euros, financiado mediante un convenio firmado entre la Xunta y el Concello de A Bola. Mediante este acuerdo, la Administración Autonómica asumirá el 70% de la inversión, además de contratar y ejecutar las obras, mientras que el Ayuntamiento aportará el 30% restante y se encargará posteriormente del mantenimiento y conservación de la infraestructura.

Esta intervención forma parte de las actuaciones impulsadas por la Xunta para mejorar la accesibilidad, renovar espacios públicos y eliminar barreras arquitectónicas. A través del Plan Hurbe, el Ejecutivo gallego busca revitalizar los núcleos rurales, favorecer el equilibrio territorial y mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la modernización de espacios de uso público.