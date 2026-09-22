El dormitorio sin puerta

El primer coche nació en 1886. En España se tardó 14 años en exigir un permiso para conducir (1900) y más de dos décadas en consolidar un certificado de aptitud (1907); en otros países la media fue de unos 35 años. Hoy repetimos el error con el móvil: nadie nos ha enseñado a usarlo y los centros, al prohibirlo, renuncian a educar en su uso responsable.

A través del móvil se acosa, se hiere la autoestima y, en casos extremos, se llega al suicidio. Muchas familias cierran la puerta de casa creyendo que protegen a sus hijos, sin ver que el dormitorio queda abierto al mundo por esa pantalla. Lo que en series y películas parece un hogar blindado al echar la llave, en la realidad tiene las ventanas digitales de par en par.

Es difícil resolver este sudoku del uso responsable de la estrella del presente siglo, pero no imposible

Cada vez hay más aplicaciones que exigen su uso, pero seguimos en un “salvaje oeste” digital, sin sheriff ni mapa de carreteras. No hay asignatura que enseñe privacidad, huella digital, gestión del tiempo, algoritmos o cómo detectar manipulación. La tecnología avanza más rápido que la conciencia colectiva.

Es difícil resolver este sudoku del uso responsable de la estrella del presente siglo, pero no imposible. Parece razonable exigir un currículo mínimo obligatorio, de primaria a bachillerato, que combine normas claras, educación digital práctica y responsabilidad de las plataformas. Alguna vez tomaremos conciencia de la barbarie social que hemos normalizado en nombre de la modernidad. Tal vez, el fracaso del informe PISA tenga algo que ver con el uso inadecuado de las pantallas, por la falta de formación.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)