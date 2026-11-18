La empresa minera sueca Eurobattery Minerals AB, principal accionista de Tungsten San Juan y promotora del proyecto de explotación de wolframio de Pentes, ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 4 de diciembre, a las 14,00 horas. Entre los asuntos que se someterán a votación figuran varios cambios en el Consejo de Administración, propuestos por accionistas de la compañía. Uno de ellos plantea la salida de Roberto García Martínez como miembro del Consejo. Esta decisión no supondría su destitución como director ejecutivo (CEO), ya que esa competencia corresponde al propio Consejo de Administración.

Si la propuesta sale adelante, el órgano pasaría a estar formado por cuatro personas. Se propone incorporar a Markus Ekberg, Anders Svensson y Jakob Julian Fauser, mientras que Eckhard Cordes continuaría en el cargo. De este modo, García Martínez dejaría de formar parte del Consejo, aunque podría seguir al frente de la dirección ejecutiva de la empresa.

Investigación

Otro de los puntos destacados de la junta será la posible solicitud al Registro Mercantil sueco del nombramiento de un examinador especial independiente. Se trata de una figura legal que permite investigar determinados aspectos de una empresa para conocer qué ha ocurrido y evaluar cómo se han tomado ciertas decisiones. La revisión propuesta abarcaría distintos ámbitos de Eurobattery Minerals, entre ellos las dimisiones de los auditores, el funcionamiento de los mecanismos de control interno, la información financiera, las operaciones de financiación y la comunicación de datos a los accionistas.

El análisis también incluiría cuestiones relacionadas directamente con Tungsten San Juan y el proyecto minero de A Gudiña. En concreto, se revisarían acuerdos, compromisos económicos, permisos y trámites administrativos, así como las circunstancias relacionadas con la suspensión temporal del proyecto anunciada el pasado 28 de septiembre. El periodo objeto de investigación comprendería desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha en la que se presente formalmente la solicitud. Según recoge la propuesta, “el objetivo es aclarar los hechos y detectar posibles aspectos que puedan mejorarse”, apunta la compañía.