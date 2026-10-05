Es de prever que ya haya algún profesor de Harvard o Yale o de cualquier universidad que se encuentre preparando un ensayo sobre el lenguaje político que emplea Donald Trump, sobre sus expresiones infantiloides y sobre los insultos que dirige a los periodistas que le plantean preguntas que no le gustan. Incluso a un enemigo declarado como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a cuenta de la crisis de Ceuta, le dedica una frase que está llena de cinismo si, como se apunta por ahí, también Washington está detrás de la avalancha sobre la ciudad española. “Es triste de ver” ha afirmado, o sea que casi parece una madre superiora que lamenta que una novicia se haya saltado una norma. Sus asesores tienen que comprimir los mensajes para que el propio Trump sepa de lo que está hablando, y de ahí la simplicidad de sus declaraciones. Y a pesar de todo, lo que dice va a misa.