Controlado el incendio de Fumaces tras alcanzar 30 hectáreas quemadas

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CONATO EN QUINS
Las alertas antiincendios saltarson en varios puntos de la geografía ourensana durante la jornada del 16 de agosto, tratándose en su mayoría de pequeños conatos de poca superficie.
El único punto que alcanzó la categoría de incendio forestal ha sido el declarado en Fumaces, perteneciente al Concello de O Riós, donde se han alcanzado ya las 30 hectáreas quemadas. Según las últimas informaciones de la consellería de Medio Rural, el incendio se encuentra controlado, y sobre el terreno hay desplegados tres técnico, 17 agentes forestales, 24 brigadas, 18 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros y 7 aviones. La Situación 2 de Emergencia, decretada por la proximidad al núcleo de Fumaces, ya ha sido desactivada.
El otro gran punto de intervención es la localidad de Quins, en el concello de Melón, donde un conato que se extiende por 5 hectáreas se encuentra estabilizado. Asimismo, en la madrugada del domingo se extinguía el frente de Portocamba, en Laza, de 0,11 hectáreas.
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