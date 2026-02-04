Cardeita, en Sandiás, con el agua “ata o pescozo” por la borrasca Leonardo: “É a primeira vez que desborda diante das portas, metéusenos na casa”
LLUVIAS TORRENCIALES
Las inundaciones en Tesiño (Sandiás) afectan a varias viviendas y cortan el acceso a Lavandeira. Los vecinos denuncian la falta de limpieza en los cauces tras ver cómo el agua entraba en sus casas: "Es una desgracia".
El lugar de Tesiño, en la aldea de Cardeita (Sandiás), vió como el nivel del agua subía lo suficiente como para entrar a varias casas, además de bloquear la vía de acceso a Lavandeira. Allí, varios vecinos limpiaban sus plantas bajas, intentando sacar el agua y colocando barreras artificiales que impidan su paso. Cándida fue una de estas vecinas: “É a primeira vez que desborda diante das portas, metéusenos na casa”.
“Esto xa é un problema, se continúa a chover así é unha desgraza”, profesó la afectada. “Demos aviso ao Concello e achegáronse a mirar, pero non poden facer moita cousa porque a Lagoa tamén vai chea xa”, continuó la vecina de la casa siguiente, “ca forza que correa a auga xa non se pode facer nada”.
Así, las vecinas hicieron hincapié en que más vale prevenir que curar: “O que hai que facer é limpar as canles e as árbores secas no leito dos ríos no verán e no outono, para que logo non pase isto e non desborden as fincas”.
