El Miño, en alerta roja a su paso por A Peroxa

Cardeita, en Sandiás, con el agua “ata o pescozo” por la borrasca Leonardo: “É a primeira vez que desborda diante das portas, metéusenos na casa”

Las inundaciones en Tesiño (Sandiás) afectan a varias viviendas y cortan el acceso a Lavandeira. Los vecinos denuncian la falta de limpieza en los cauces tras ver cómo el agua entraba en sus casas: "Es una desgracia".

Vecinas de la aldea limiana de Cardeita caminan sobre las calles inundadas por la crecida del Limia.
Vecinas de la aldea limiana de Cardeita caminan sobre las calles inundadas por la crecida del Limia. | La Región

El lugar de Tesiño, en la aldea de Cardeita (Sandiás), vió como el nivel del agua subía lo suficiente como para entrar a varias casas, además de bloquear la vía de acceso a Lavandeira. Allí, varios vecinos limpiaban sus plantas bajas, intentando sacar el agua y colocando barreras artificiales que impidan su paso. Cándida fue una de estas vecinas: “É a primeira vez que desborda diante das portas, metéusenos na casa”.

Esto xa é un problema, se continúa a chover así é unha desgraza”, profesó la afectada. “Demos aviso ao Concello e achegáronse a mirar, pero non poden facer moita cousa porque a Lagoa tamén vai chea xa”, continuó la vecina de la casa siguiente, “ca forza que correa a auga xa non se pode facer nada”.

Así, las vecinas hicieron hincapié en que más vale prevenir que curar: “O que hai que facer é limpar as canles e as árbores secas no leito dos ríos no verán e no outono, para que logo non pase isto e non desborden as fincas”.

